Noord-Korea kan VS vanuit de ruimte in 1 jaar uitroeien met EMP-bom

Een Noord-Koreaanse elektromagnetische pulsaanval zou in een jaar tijd 90 procent van de Amerikaanse bevolking kunnen uitroeien. Dat zei nucleair expert en ex-CIA'er, Peter Vincent Pry, aan het Congres. Vliegtuigen zullen crashen, kerncentrales sneuvelen, gaspijpleidingen gigantische branden veroorzaken, en het voedsel zal snel op of verdorven zijn.

De laatste maanden groeit in de VS de angst voor Noord-Koreaanse langeafstandsraketten die intussen mogelijk Amerikaanse steden kunnen treffen. Bij een eventuele kernaanval met zulke raketten speelt de precisie van inslag een cruciale rol. Maar dat geldt minder voor zogenaamde elektromagnetische puls- of EMP-aanvallen vanuit de ruimte. Omdat de energie-uitbarsting, volgens Peter Pry, zo hevig kan zijn dat ze in één klap de elektronica op het hele Amerikaanse vasteland kan uitgeschakelen.

"De VS kan een populatie van 320 miljoen Amerikanen enkel onderhouden dankzij de moderne technologie", verklaart Pry aan Forbes. "Een EMP die het elektriciteitsnet een jaar lang platlegt, zou de kritieke infrastructuur die zo'n grote bevolking nodig heeft, decimeren." Pry schat dat als gevolg daarvan 90 procent van de mensen zal omkomen van de honger, door ziektes of door maatschappelijk verval. Alleen al in de luchtvaart zal het uitvallen van de elektronica vliegtuigen doen crashen en duizenden mensenlevens kosten. Er vliegen constant zo'n 500.000 passagiers door het Noord-Amerikaanse luchtruim. Na drie dagen is het eten op, en het nationaal voor nog een maand voorziene voedsel zal bederven. Kerncentrales zullen instorten, waardoor er radioactieve deeltjes vrijkomen over bijna de hele natie. Kapotte gaspijpleidingen zullen steden en bossen onderdompelen in een inferno. Er zal geen water, geen communicatie en geen massavervoer zijn.

In theorie zou Pyongyang zo'n EMP-bom kunnen koppelen aan een satelliet in een baan rond de aarde en ze vanop afstand tot ontploffing brengen. Op 300 kilometer hoogte zou de elektromagnetische puls alle 48 Amerikaanse staten op het vasteland kunnen treffen. In tegenstelling tot een langeafstandsrakket moet een EMP-kernkop niet terugkeren naar de atmosfeer van de aarde om in te slaan. De kernexplosie gebeurt in de ruimte, waar EMP-wapens een hoge dosis gammastralen produceren. De enorme energie-uitbarsting geneert een erg kortstondige elektromagnetische puls van hoge frequentie, die de meeste elektronica beneden op de aarde helemaal in de war stuurt en onherroepelijk beschadigt.

Het Noord-Koreaanse regime beweerde onlangs wel degelijk over dit soort kernkoptechnologie te beschikken, maar critici stellen zich daar toch ernstige vragen bij. Ook zou uit testen blijken dat de potentiële schade lang niet de proporties zal aannemen die Pry ons voorspiegelt.

Maar Pry zelf wil het gevaar absoluut niet onderschatten. Hij zegt dat de beste verdediging tegen zo'n mogelijke aanval erin bestaat om het elektriciteitsnet en andere kritieke infrastructuur zodanig te beveiligen dat ze bestand zijn tegen een elektromagnetische puls.

