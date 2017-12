"Noord-Korea kan nu elke plek in VS bombarderen" TK

07u10

Bron: ANP 0 Photo News De Hwasong-15 die Noord-Korea deze week testte, is een nieuw type intercontinentale ballistische raket die een afstand kan overbruggen van meer dan 13.000 kilometer. Dat zegt een woordvoerder van het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie vrijdag.

Na de volgens Noord-Korea succesvolle test stelde Pyongyang al dat de nieuwe raket een veel grotere afstand kan overbruggen dan eerder geteste projectielen. Ook is het nu mogelijk om het vasteland van de Verenigde Staten te bereiken, aldus Noord-Korea.

Amerikaanse deskundigen, die eerder nog sceptisch waren over de beweringen van Pyongyang, bevestigen deze keer wel de lezing van Noord-Korea. Volgens de experts heeft de nieuwe raket genoeg kracht om een kernkop waar dan ook in de VS te laten belanden.

Meer over Noord-Korea

Pyongyang