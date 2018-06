"Noord-Korea geeft 200 lichamen van Amerikaanse soldaten terug" Redactie

21 juni 2018

06u35

Bron: anp/rtr 0 Noord-Korea heeft de stoffelijke overschotten van tweehonderd Amerikaanse militairen uit de Koreaanse Oorlog teruggegeven. Dat heeft president Donald Trump gisteren laten weten.

"We hebben onze gesneuvelde helden teruggekregen. De stoffelijke overschotten zijn vandaag teruggestuurd, al tweehonderd zijn teruggestuurd", zei Trump tegen een menigte tijdens een bijeenkomst in Duluth in de staat Minnesota.

Een officiële bevestiging van het ministerie van Defensie is er nog niet. Amerikaanse overheidsfunctionarissen zeiden dinsdag dat Noord-Korea in de komende dagen de stoffelijke overschotten van een aanzienlijk aantal personen zou overdragen aan het opperbevel van de Verenigde Naties in Zuid-Korea en dat ze zouden worden overgebracht naar luchtmachtbasis Hickam in Hawaï.