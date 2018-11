“Noord-Korea drijft raketprogramma's achter de schermen aan op geheime locaties” KVE

12 november 2018

20u04

Bron: Belga 0 Noord-Korea gaat gewoon door met zijn atoomwapenprogramma, ondanks de ontwapeningsbesprekingen met de Verenigde Staten. Dat bericht het Amerikaanse blad New York Times vandaag. De krant verwijst naar een onderzoek van de Amerikaanse denktank Center for Strategic and International Studies (CSIS).

Volgens satellietbeelden zou de Noord-Koreaanse leider op een tiental geheime locaties verder werken aan zijn atoomwapen- en rakettenarsenaal. Het land heeft dat niet bekendgemaakt en misleidt de Amerikaanse onderhandelingspartner, klinkt het.

De Amerikaanse president Donald Trump spreekt regelmatig over de grote vooruitgang in de gesprekken met Noord-Korea. In juni ontmoette hij de leider Kim Jong-un in Singapore voor een historische top. Kim toonde zich daar bereid om zijn kernwapens te ontmantelen. Er zijn evenwel geen concrete afspraken gemaakt of deadlines vastgelegd. Het is ook onduidelijk wat de tegenprestaties van de VS zijn. In de komende maanden zal er een tweede ontmoeting zijn tussen Trump en Kim.

Oorspronkelijk zou de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo enkele dagen geleden opnieuw met de Noord-Koreaanse hoofdonderhandelaar Kim Yong Chol rond de tafel zitten om de tweede top voor te bereiden, maar die vergadering werd voor onbepaalde duur uitgesteld.

