"Noord-Korea bereidt nieuwe rakettest voor" TT

11u02

Bron: Belga 0 Photo News Eind augustus testte Noord-Korea al eens een Hwasong-12-raket. Noord-Korea bereidt een nieuwe rakettest voor. Die zou nog plaatsvinden voor de start van de gezamenlijke maritieme oefeningen die Zuid-Korea en de Verenigde Staten vanaf maandag houden. Dat schrijft een Zuid-Koreaanse krant.

De oefeningen vinden plaats tussen 16 en 26 oktober in de Japanse Zee en de Gele Zee en zullen worden geleid door een Amerikaans vliegdekschip. Ze worden gezien als een machtsdemonstratie aan het adres van Noord-Korea, maar Pyongyang beschouwt ze als een provocatie. Het is niet uitgesloten dat het met meer dan alleen maar woorden reageert.



Volgens een Zuid-Koreaans regeringsbron, die geciteerd wordt in de krant Donga Ilbo, tonen satelietfoto's aan hoe ballistische raketten die gemonteerd zijn op lanceerplatformen, uit opslagplaatsen in de Noord-Koreaanse hoofdstad en haar omgeving worden weggebracht. Washington en Seoel verdenken Pyongyang ervan de lancering voor te bereiden van raketten die Amerikaans grondgebied zouden kunnen bereiken.



Het zou kunnen gaan om raketten van het type Hwasong-14, die Alaska kunnen bereiken, of Hwasong-12, die het eiland Guam in de Stille Oceaan zouden kunnen treffen. Ook een test met een Hwasong-13 wordt niet uitgesloten. Zo'n raket zou eventueel de westkust van de VS kunnen raken.



Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie weigert elke commentaar.