"Noord-Korea bereid tot volledige nucleaire ontwapening" kv

19 april 2018

20u30

Bron: Reuters 24 Noord-Korea heeft verklaard bereid te zijn om over te gaan tot een "volledige kernontwapening" en heeft daaraan geen voorwaarden verbonden. Dat deelde de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in vandaag mee. De VS zeggen echter op hun hoede te zijn en zullen "maximale druk" op Pyongyang blijven uitvoeren.

Volgens Moon Jae-in zal het niet moeilijk zijn om volgende week tot een overeenkomst te komen tijdens de ontmoeting tussen Noord- en Zuid-Korea en de VS en tijdens een volgende top tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Amerikaanse president Donald Trump.

"Ik denk niet dat denuclearisatie een andere betekenis heeft voor Zuid- en Noord-Korea. Het noorden heeft verklaard bereid te zijn tot een volledige kernontwapening", verklaarde Moon tijdens een lunch met bedrijfsleiders van Koreaanse mediabedrijven.

"Ze hebben er geen voorwaarden aan verbonden die de VS niet kunnen aanvaarden, zoals de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Zuid-Korea. Het enige waar ze het over hebben is het einde van het vijandige beleid jegens Noord-Korea, gevolgd door een garantie op veiligheid."

Voorbereidend gesprek met CIA-directeur

Eerder deze maand had de Amerikaanse CIA-directeur Mike Pompeo al een ontmoeting met Kim Jong-un om het topoverleg met president Donald Trump voor te bereiden. Ook daar zou Kim niet gevraagd hebben dat de Amerikaanse troepen zich terugtrekken als een voorwaarde om de gesprekken te kunnen laten doorgaan, zo deelde een bron binnen de entourage van Pompeo mee.

Kim zou zich bereid getoond hebben om te onderhandelen over de "kernontwapening", al werd niet verduidelijkt hoe hij die term precies interpreteerde.

Voorwaarden

De voorbije jaren heeft Noord-Korea zijn kern- en raketprogramma onderhouden, ondanks wereldwijd protest en internationale sancties. Het land heeft meermaals laten verstaan dat het zou overwegen om het nucleair arsenaal op te geven als de Verenigde Staten hun troepen uit Zuid-Korea zouden terugtrekken en als de VS hun "nucleaire paraplu" met Zuid-Korea en Japan, een bondgenootschap dat Noord-Korea moet afschrikken, zouden opgeven.

Trump liet woensdag al verstaan dat daarvan geen sprake kon zijn. In een gemeenschappelijke verklaring met de Japanse premier Shinzo Abe zei Trump dat de VS zich ertoe zullen blijven verbinden om Japan "te verdedigen met het volledige arsenaal aan Amerikaanse militaire mogelijkheden". De Amerikaanse president zei deze week ook dat hij het overleg met Kim zou afblazen als blijkt dat er geen vooruitgang zal geboekt worden.

Momenteel zijn 28.500 Amerikaanse militairen gestationeerd in Zuid-Korea, een restant van de Koreaanse oorlog (1950-1953), die eindigde met een wapenstilstand, geen vredesverdrag. Trump klaagde tijdens zijn kiescampagne meermaals over de grote kost die daaraan verbonden is, al heeft zijn administratie nog niet meegedeeld of en wanneer de Amerikaanse soldaten het Koreaanse schiereiland mogelijk zouden verlaten.

Vredesovereenkomst

Moon verklaarde gisteren dat een vredesovereenkomst met Noord-Korea volgens hem tot de mogelijkheden behoort, en dat zelfs internationale hulp voor de Noord-Koreaanse economie een optie zou zijn, op voorwaarde dat het land zijn kernwapens ontmantelt.

Maar vooraleer er vooruitgang geboekt kan worden tussen Noord-Korea en Zuid-Korea, moet eerst op de top tussen de VS en Noord-Korea resultaat geboekt worden, zo verklaarde Moon.