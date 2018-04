"Noord-Korea bereid tot volledige nucleaire ontwapening" kv

19 april 2018

20u30

Bron: Reuters 0 Noord-Korea heeft verklaard bereid te zijn om over te gaan tot een "volledige kernontwapening" en heeft daaraan geen voorwaarden verbonden. Dat deelde de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in vandaag mee. De VS zeggen echter op hun hoede te zijn en zullen "maximale druk" op Pyongyang blijven uitvoeren.

Volgens Moon Jae-in zal het niet moeilijk zijn om volgende week tot een overeenkomst te komen tijdens de ontmoeting tussen Noord- en Zuid-Korea en de VS en tijdens een volgende top tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Amerikaanse president Donald Trump.

"Ik denk niet dat denuclearisatie een andere betekenis heeft voor Zuid- en Noord-Korea. Het noorden heeft verklaard bereid te zijn tot een volledige kernontwapening", verklaarde Moon tijdens een lunch met bedrijfsleiders van Koreaanse mediabedrijven.

"Ze hebben er geen voorwaarden aan verbonden die de VS niet kunnen aanvaarden, zoals de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Zuid-Korea. Het enige waar ze het over hebben is het einde van het vijandige beleid jegens Noord-Korea, gevolgd door een garantie op veiligheid."