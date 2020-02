“Nooit zo’n steile opgang gezien”, maar maakt Pete Buttigieg ook écht kans? Joeri Vlemings

10 februari 2020

17u51

Bron: NBC News 0 Niemand gaf begin vorig jaar een cent om het voornemen van de ex-burgemeester van South Bend in Indiana, Pete Buttigieg, om de Democratische presidentskandidaat te worden in de race naar het Witte Huis. Vandaag zet diezelfde Buttigieg zijn strijd verder als nipte winnaar van de eerste caucus in Iowa. Een onwaarschijnlijke opgang, maar maakt Pete Buttigieg ook écht kans om Bernie Sanders en co te verslaan?

In januari 2019 maakte de 38-jarige Pete Buttigieg, die openlijk homo is, zijn kandidatuur bekend. Niemand nam die echt ernstig. Maar kijk: een jaar later leidt de voormalige burgemeester van de vierde grootste stad in Indiana - erg voorlopig - de debatten, nadat hij heel nipt Bernie Sanders versloeg tijdens de volksraadpleging in Iowa. Pas gisteravond kreeg hij officieel de meeste afgevaardigden (14) toegewezen door de Iowa Democratic Party, die er 12 aan senator Sanders gaf, 8 aan senator Elizabeth Warren, 6 aan ex-vicepresident Joe Biden en één aan senator Amy Klobuchar.

Morgen komt New Hampshire aan de beurt, waar Buttigieg ook niet kansloos is. Volgens de peilingen worden de rollen daar omgedraaid en zal Buttigieg nipt tweede eindigen achter Sanders. Het voorlopige succes van Buttigieg lijkt te zijn ingegeven door de twijfel bij de Democratische kiezers of kandidaat Joe Biden de zittende Republikeinse president, Donald Trump, wel zal kunnen kloppen.

Maar wat na Iowa en New Hampshire? De staten die dan volgen - South Carolina en Nevada, hebben een veel diverser publiek. En Super Tuesday, op 3 maart, wordt een nóg grotere uitdaging voor Pete Buttigieg.

Het gigantische probleem waar de politicus mee kampt, is het gebrek aan populariteit bij zwarte kiezers, en die heeft hij op lange termijn zeker nodig. Bovendien zal hij moeten leren omgaan met de druk die nu verhoogd is omdat hij verrassend in Iowa won. “Deze voorverkiezingen zijn een marathon, geen sprint, en er moeten nog heel wat hindernissen overwonnen en rondjes gelopen worden”, stelt Antjuan Seawright, strateeg van de Democraten in South Carolina waar de voorverkiezing plaatsvindt op 29 februari.

Ray Buckley, jarenlang voorzitter van de Democratische partij in New Hampshire, heeft naar eigen zeggen nog nooit zo’n steile opgang gezien als die van Pete Buttigieg. “Dat deed niemand hem voor.” Buckley is net als Buttigieg zelf openlijk homo en denkt met afschuw terug aan de moord op Harvey Milk in 1978, het eerste openlijk homoseksuele lid van de gemeenteraad van San Francisco. Hij werd doodgeschoten voor zijn geaardheid. “En nu hebben we een belangrijke Amerikaanse presidentskandidaat die getrouwd is met een man. Om die twee uitersten mee te maken is gewoon geweldig”, zegt Buckley aan NBC News.

Pete Buttigieg wil in de voetsporen van Barack Obama treden, die ongeveer dezelfde strategische opmars maakte. Buttigieg verwees in Iowa graag naar Obama als “nog zo’n jonge kerel met een grappige naam”. Maar ondanks verwoede pogingen kan Buttigieg de zwarte kiezer maar niet overtuigen. In de recentste nationale peiling van NBC News en Wall Street Journal zijn Buttigieg en Amy Klobuchar de enige kandidaten die nul procent steun van Afro-Amerikanen genieten. Zaterdag reageerde Joe Biden nog ietwat geërgerd: “Komaan man, die gast is geen Barack Obama”. Volgens de zwarte activist Shaun King, zou Pete Buttigieg de race naar het Witte Huis “pas in vijfde of zesde positie verderzetten, mocht ze niet begonnen zijn in een van de meest witte staten van de natie”.

Zijn rivalen schilderen hem nu af als een lichtgewicht, wat ook dat andere sympathieke fenomeen overkwam dat uit het niets op het voortoneel trad: Beto O’Rourke uit Texas. Met pijnlijke gevolgen: hij trok zich vroegtijdig terug. Bovendien, als het resultaat in South Carolina en Nevada voor Buttigieg slecht blijkt, dan zullen Iowa en New Hampshire snel vergeten zijn. “Kiezers denken vooral aan kandidaten die ze al hebben zien winnen, als ze nagaan wie volgens hen kan winnen”, vat Lilly Adams het samen. Adams werkte voor Kamala Harris en Hillary Clinton.

Buttigieg zou volgens NBC News wel nog een kans maken als Biden blijft achteruitgaan en Afro-Amerikanen beginnen twijfelen of hij wel de beste man is om uit te spelen tegen Trump. Waar Buttigieg nu al voordeel lijkt uit te halen, is zijn gematigdheid die blanke kiezers die normaal op Trump zouden stemmen, kan doen overlopen naar de Democraten.

De ploeg rond de ex-burgemeester is alvast stevig gegroeid. Wat begon met vier man in een voormalig tandartskabinet in South Bend, is nu een campagneteam van zo’n 500 mensen. Maar zijn adviseurs vinden nationale media-aandacht een pak belangrijker. Met gewone huisbezoekjes red je het niet in de grote staten zoals Californië en Texas, die op Super Tuesday gaan stemmen.