"Nooit meer", zei hij nadat hij de Atlantische Oceaan overzwom. Nu begint hij aan monsteroversteek Stille Oceaan: 6 maanden, 8 uur per dag Caspar Naber

04 juni 2018

16u16

Bron: AD.nl 0 Twintig jaar nadat hij als eerste ooit de Atlantische Oceaan overzwom, begint Benoît Lecomte (51) aan een nog grotere uitdaging: de Stille Oceaan zwemmend bedwingen. De Franse Amerikaan duikt morgen aan de oostkust van Japan het zeewater in en hoopt er over ruim zes maanden weer uit te komen aan de westkust van de Verenigde Staten.

"Nooit meer", waren de eerste woorden van Lecomte nadat hij in 1998 in tien weken de Atlantische Oceaan was overgezwommen. Tijdens zijn oversteek van Cape Cod in de Amerikaanse staat Massachusetts naar Quibéron in Bretagne, moest de toen 31-jarige avonturier afrekenen met een reeks tegenslagen zoals stormen, een armblessure en een zenuwinzinking ter hoogte van de Azoren waardoor hij een 'omweg' van een paar honderd kilometer moest zwemmen.

Plastic Soup

Desondanks begint de in Texas wonende architect morgen aan een geestelijk en lichamelijk nog veel zwaardere uitdaging: de Grote of Stille Oceaan. "Ik wil mijn persoonlijke grenzen steeds weer verleggen, proberen te achterhalen waar ze liggen", zegt hij in een interview met het Franse persbureau AFP. "Zwemmen is voor mij een vorm van expressie: Er zit altijd iets achter."



Was dat in 1998 het inzamelen van geld voor de strijd tegen kanker en een eerbetoon aan zijn vader die zeven jaar eerder aan de ziekte was overleden, ditmaal zwemt Lecomte voor de wetenschap. Met zijn achtkoppige begeleidingsteam gaat hij een tiental medische en oceanografische onderzoeken uitvoeren voor 27 overwegend Amerikaanse wetenschappelijke instellingen waaronder ruimtevaartorganisatie Nasa.



Zo wordt bijvoorbeeld onderzocht hoe Lecomtes hart en spijsvertering reageren op de extreme krachtsinspanning en hoe hij omgaat met psychologische stress en welke gevolgen dat heeft voor zijn contact met de teamleden. Er wordt ook gekeken naar het zeewatermilieu. Zo zwemt de avonturier dwars door de 'plastic soep', de drijvende afvalbelt in het noorden van de Stille Oceaan met naar verluidt 79.000 ton plastic afval. Hij krijgt ook te maken met de radioactiviteit die na de tsunamiramp met de kerncentrale van het Japanse Fukushima in de oceaan terechtkwam. Een sensor om zijn enkel moet de radioactieve straling detecteren.

Witte haaien

Ben Lecomte zwemt dagelijks acht uur en hoopt in dat tijdsbestek gemiddeld 48 kilometer af te leggen. Op basis van die berekening heeft hij ruim zes maanden nodig voor het overbruggen van de 9.000 kilometer tussen grofweg Tokio en San Francisco. Als hij niet zwemt, slaapt en eet de avonturier. Die verbrandt elke dag zo'n 8.000 kilocalorieën. Het schip dat hem begeleidt, heeft maar liefst 2,8 ton voedsel aan boord.

De tot Amerikaan genaturaliseerde Parijzenaar zwemt als een walvis met beide voeten in een 'monovin' en draagt een speciaal wetsuit dat hem moet beschermen tegen onderkoeling, verbranding en kwallenbeten. Een magnetische armband moet de scholen witte haaien op afstand houden die elk jaar verzamelen in de Stille Oceaan. Tijdens zijn oversteek van de Atlantische Oceaan was Lecomte beschermd door een krachtveld van elektromagnetische signalen uitgezonden door zijn begeleidingsschip.

De avonturier, die op zijn 23ste naar de Verenigde Staten trok, was vier jaar bezig met de voorbereiding van zijn monsteroversteek die de naam 'The Longest Swim' kreeg. Zijn twee kinderen zwemmen de eerste honderd meter met hem mee. "Dankzij hen denk ik aan de toekomstige generaties."