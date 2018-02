#NoHijabDay: vrouwen filmen hoe ze hoofddoek in brand steken TTR

06 februari 2018

17u46

Bron: Daily Mail 34 Op sociale media zijn verschillende video’s opgedoken van vrouwen die een hoofddoek verbranden. Met de actie onder de naam #NoHijabDay protesteren ze tegen de onderdrukking van vrouwen in het Midden-Oosten.

Beelden op sociale media tonen hoe diverse vrouwen een hoofddoek in brand steken. Zo willen ze zich verzetten tegen de autoriteiten in verschillende landen als Iran en de Verenigde Arabische Emiraten, waar het voor vrouwelijke inwoners verboden is om zonder hoofddoek op openbare plaatsen te komen. Vorige week arresteerde de politie in Teheran nog 29 vrouwen omdat ze geen hoofddoek op straat droegen. Iraanse vrouwen die weigeren het religieuze symbool te dragen, riskeren er een geldboete of zelfs een gevangenisstraf. De vrouwen in de filmpjes zijn niet tegen de hoofddoek, maar strijden voor keuzevrijheid.

Schreeuw tegen onderdrukking

Anoud Al Ali, die opgroeide in de Verenigde Arabische Emiraten maar nu in Frankrijk woont, neemt enthousiast deel aan de protestactie. “Zoals ik beloofd heb, post ik het filmpje op mijn verjaardag. Het voelt bevrijdend aan om mijn hoofddoek te verbranden #hijab”, schrijft de vrouw op Twitter. “Ik doe dit uit solidariteit voor alle Iraanse vrouwen die verplicht een hoofddoek moeten dragen. #nohijabday wij zijn geen snoepjes of diamanten die verborgen moeten worden”, besluit ze. Niet alleen haar familie verplichtte Anoud Al Ali al van jongs af aan een hoofddoek te dragen, ook de school legde deze eis op. Als ze zonder hoofddoek naar school kwam, kreeg ze lagere cijfers. (Lees verder onder de Tweet.)

As promised, I did it on my birthday, it feels so liberating to burn the #hijab. And I am doing that in solidarity to #Iranian women who are protesting against the madatory hijab and for all the forced girls. #nohijabday we are not candies or diamonds to be covered. We're humans. pic.twitter.com/S95oMAsxYG Anoud Al Ali(@ __AnoudAl_) link

Ook Yasmine Mohammed, een Canadese lerares, schrijfster en activiste met Arabische roots, deelt een filmpje op sociale media. Yasmine getuigt hoe ze als kind werd mishandeld omdat ze enkele verzen uit de Koran niet kon onthouden. Bovendien wilden haar ouders haar uithuwelijken aan een lid van terreurgroep Al-Qaeda. Jarenlang voelde zich onderdrukt, maar uiteindelijk vond Yasmine Mohammed toch de kracht om te doen waar ze zich zelf goed bij voelde. Met haar video wil ze alle vrouwen in een gelijkaarde situatie een hart onder de riem steken en ervan overtuigen dat het ook anders kan.

#NoHijabDay



In solidarity with woman who are forced to wear the hijab.#MyStealthyFreedom pic.twitter.com/VPgLOnH1Nx Yasmine Mohammed(@ ConfessionsExMu) link