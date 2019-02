“Nog nooit gebeurd!” Miljoenenprijs valt op lotje dat klant van Albert Heijn in de vuilbak liet gooien Naz Taha

01 februari 2019

17u52

Bron: AD.nl 0 Het Nederlandse dorp Valkenswaard had deze week een miljonair rijker kunnen zijn. In de Brabantse gemeente viel afgelopen maand de Lotto jackpot. Alleen... het lot met de winnende cijfercombinatie lag in het vuilnis van de lokale Albert Heijn-supermarkt.

Een klant besloot op het laatste moment van de koop af te zien. Daarop gooide de kassière het winnende lot weg. De jackpot stond op dat moment op 2,9 miljoen euro.

“Onvoorstelbaar’’, zegt Lotto-woordvoerder Sander van de Vooren. “Dit is in de geschiedenis van de Lotto nog nooit gebeurd.’’ Normaal gesproken telt een geannuleerd lot niet mee, legt Van de Vooren uit. Maar in dit geval is het de medewerker van de Albert Heijn niet gelukt het lot te annuleren, waardoor het kaartje gewoon meetelde.

Het leven van die ene inwoner van Valkenswaard had nu volledig op zijn kop kunnen staan. Hoe het misging, heeft Albert Heijn niet kunnen achterhalen. Maar een woordvoerder bevestigt dat het om een mislukte annulering gaat. Lotto heeft nu besloten de Jackpot van 2,9 miljoen euro terug in de prijzenpot te stoppen. De jackpotkanjer is daarmee opgelopen tot 5,8 miljoen euro.