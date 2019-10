“Nog klein aantal Amerikaanse soldaten in Syrië” jv

21 oktober 2019

19u03

Bron: afp 0 De Verenigde Staten hebben volgens president Donald Trump nog een "klein" aantal soldaten in Syrië. De soldaten hebben het noordoosten van het land verlaten.

Trump verduidelijkte dat die soldaten zich in een "volledig ander deel van Syrië" bevinden, niet ver van Jordanië en Israël. Anderen zijn ingezet om "olie te beschermen", dus in de omgeving van Irak.

Washington had op 13 oktober aangekondigd zowat 1.000 militairen uit Syrië terug te trekken, vijf dagen na de start van het Turkse offensief in het noordoosten van Syrië.

Turkije strijdt er tegen de Koerdische Volksbeschermingseenheden (YPG), een groepering die het beschrijft als "terroristisch" maar die door westerse landen wordt gesteund in de strijd tegen de Islamitische Staat (IS).

Op 7 oktober had een eerste terugtrekking van VS-soldaten van de Turkse grens in het noorden van Syrië, de weg vrijgemaakt voor het Turkse offensief. Dat offensief werd donderdag stilgelegd door een wapenstilstand die onderhandeld werd door de VS.