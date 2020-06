“Nog geen positief geteste mensen onder demonstranten Amsterdam” LL - MVDB

09 juni 2020

14u45

Bij de Nederlandse volksgezondheid hebben zich nog geen mensen met klachten gemeld die op 1 juni op de Black Lives Matter-demonstratie in Amsterdam aanwezig waren. Mogelijk tot 14.000 deelnemers kwamen die maandagavond samen op het centraal gelegen plein de Dam, waar ze ondoenlijk 1,5 meter afstand konden houden. Op de demonstratie net na de versoepeling van de Nederlandse coronamaatregelen kwam veel kritiek

Tot nu toe zijn er onder hen geen mensen geweest met een positieve uitslag op de coronatest, maakte de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Amsterdam bekend. De incubatietijd kan echter twee weken zijn, dus er kan nog verandering in komen, laat woordvoerster Joke Janse weten. “Er kan elk moment iemand binnenlopen die positief wordt getest en bij de demonstratie aanwezig was.” Maar de eerste signalen zijn dus gunstig.

Aan iedereen die positief wordt getest op het coronavirus, wordt gevraagd of hij of zij bij de demonstratie aanwezig is geweest. Dat hoort bij het contactonderzoek. De overheidsinstantie is bezig met een inventarisatie van de demonstranten die zich hebben gemeld bij een GGD elders in Nederland. Tot nu toe is ook daar geen signaal dat er demonstranten positief zijn getest op het coronavirus. De GGD roept iedereen op die op de Dam was en (milde) klachten heeft zich te laten testen.



De Amstetrdamse burgemeester Femke Halsema heeft opdracht gegeven tot een onafhankelijk onderzoek om extreme drukte op de Dam in de toekomst te voorkomen, schrijft ze in een brief aan de gemeenteraad. Er waren op 1 juni mogelijk meer dan 14.000 mensen op het plein, zo blijkt.

Brussel

Indien blijkt dat de gedoogde demonstratie toch een coronabroeihaard was, wijst alles erop dat ook het aantal besmettingen bij ons de hoogte in zal schieten. Het merendeel van de tienduizend demonstranten in Brussel droeg zondag een mondmasker, maar hield zich niet aan de omgangsafstand.

