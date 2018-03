"Nigeriaanse veiligheidstroepen faalden schoolmeisjes te beschermen tegen Boko Haram" IB

20 maart 2018

De Nigeriaanse veiligheidstroepen hebben niet adequaat gereageerd toen ze op 19 februari 2018 meermaals gewaarschuwd werden over een konvooi Boko Haram-strijders dat onderweg was naar de stad Dapchi, in het noordoosten van Nigeria. Dat zegt Amnesty International na een eigen onderzoek. De strijders ontvoerden er die avond 110 schoolmeisjes.

"De informatie die Amnesty ter plaatse verzamelde bij verschillende betrouwbare bronnen toont aan dat het Nigeriaanse leger en de politie vier uur vóór de aanval op Dapchi al waarschuwingstelefoontjes kregen", zo luidt het. "Er werden echter geen effectieve maatregelen om de ontvoering te voorkomen of de meisjes te redden uit handen van Boko Haram. De Nigeriaanse troepen arriveerden pas in de stad toen Boko Haram alweer vertrokken was."

De gewapende raid op het Wetenschappelijk en Technisch Meisjescollege in Dapchi (Yobi staat) vertoont bijzonder veel gelijkenissen met de beruchte ontvoering van 276 schoolmeisjes in Chibok in 2014.

"Geen lessen getrokken uit eerdere massale kidnapping"

"De Nigeriaanse autoriteiten lijken geen lessen te hebben getrokken uit het vreselijk voorval van vier jaar geleden in Chibok. Wat er vorige maand in Dapchi gebeurde is bijna een replica van wat zich in Chibok afspeelde", zegt Osai Ojigho, de directeur van Amnesty International in Nigeria. Hij vraagt een onderzoek.

Na de ontvoering van de schoolmeisjes streeft de regering een oplossing door onderhandelingen na. Nigeria wil het leger niet inzetten, maar samenwerken met internationale organisaties en tussenpersonen om alle meisjes ongedeerd vrij te krijgen, zo verklaarde president Muhammadu Buhari gisteren.