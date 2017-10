"Nieuwe verkiezingen Catalonië niet voldoende om probleem op te lossen" TT

13u54

Bron: Belga 0 Getty Images Het organiseren van nieuwe verkiezingen in Catalonië is niet voldoende om de maatregelen op te schorten die Madrid wil opleggen. Dat heeft de Spaanse minister van Justitie Rafael Catalá gezegd aan televisiezender RNE. Enkel een koerswissel zal het probleem oplossen, aldus de minister.

In eerste instantie moet de Catalaanse leider Carles Puigdemont duidelijk afzien van een onafhankelijkheidsverklaring en de Spaanse rechtspraak respecteren. "Hij heeft dat tot nu toe nog niet gedaan, dus ik verwacht er ook niet veel van", benadrukte de minister echter.



Het Catalaanse parlement komt donderdag samen om een antwoord te formuleren op de maatregelen van Madrid, en kan zo nieuwe verkiezingen tegenhouden. Madrid sluit echter niet uit dat de regionale regering alsnog de onafhankelijkheid uitroept.

Senaatsdebat

De minister noemde het wel een positieve stap dat de regionale leider van Catalonië, Carles Puigdemont, naar de Spaanse Senaat komt om een oplossing te vinden voor het conflict tussen het naar onafhankelijkheid strevende Catalonië en Madrid.



Spaanse media meldden dat de Senaat hem voor donderdag heeft uitgenodigd, maar dat Puigdemont op vrijdag wil komen. Dat is de dag dat de Senaat stemt over het voornemen van premier Rajoy om artikel 155 van de grondwet in werking te stellen en daarmee de Catalaanse autonomie op te schorten.



De Spaanse regering zette zaterdag artikel 155 in gang, dat kan leiden tot de opheffing van de autonomie van Catalonië. Premier Mariano Rajoy kondigde maatregelen aan zoals de afzetting van de separatistische Catalaanse regering en het uitschrijven van nieuwe verkiezingen binnen de zes maanden.