“Nieuwe superdrug zo dodelijk dat je hem beter niet eens aanraakt” jv

06 februari 2020

14u09

Bron: CBS, New York Post 24 Een nieuwe drug die de “grijze dood” wordt genoemd, steekt nu ook de kop op in de Amerikaanse staat Louisiana. Volgens de plaatselijke overheid is de drug zo krachtig dat zelfs aanraking van de huid met de substantie een mens zou kunnen doden.

De superdrug bestaat uit heroïne, fentanyl en andere dodelijke opioïden. Hij zou, volgens de autoriteiten in Louisiana, 10.000 keer krachtiger zijn dan morfine. De drug kan al in kleine doses dodelijk zijn. Mensen kunnen eraan sterven als de huid met de drug in contact komt, waarschuwt het St. Mary Parish Sheriff’s Office. “Als je het kan vermijden, wil je dit echt niet aanraken.”

De ‘grijze dood’ werd eerst aangetroffen in de staten Alabama en Georgia in 2017, daarna in Ohio en Pennsylvania, en nu ook in St. Mary Parish in Louisiana bij een groepje verdachten die van Lake Charles kwamen. De drug ziet eruit als “kleine stukjes beton”.

Uiterst giftig

“Het moet verschrikkelijk zijn als een kind dit vastpakt zonder te weten wat het is”, aldus politiewoordvoerder David Spencer. “Daarom willen we iedereen laten weten wat dit is, dat dit iets nieuws is.”

Gebruikers spuiten de drug in, snuiven, slikken of roken het goedje. In poedervorm kan de superdrug geïnhaleerd worden en door de huid geabsorbeerd worden. Zelfs in kleine hoeveelheden is hij dan uiterst giftig en kan hij al snel leiden tot fatale ademhalingsproblemen.

