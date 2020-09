‘Nieuwe' precieze hoogte van Mount Everest wordt binnenkort onthuld

AW

11 september 2020

18u53

Bron: Reuters, Belga

0

Na zo’n tien jaar wachten is het binnenkort eindelijk zover: Nepal en China zullen de nieuwe officiële hoogte van de Mount Everest – ’s werelds hoogste berg die op de grens van Nepal en Tibet ligt – bekendmaken. Over de precieze hoogte bestond heel wat discussie en in het verleden waren er al verschillende pogingen om uitsluitsel te verkrijgen.