Nieuwe details in moordzaak: tienermeisje (14) uitgehongerd en jarenlang opgesloten in kooi ttr

06 maart 2019

12u55

Bron: Atlanta Journal Constitution, The independent 1 Elwyn (50) en Candice Crocker (33) verschenen gisteren voor de rechtbank in de Amerikaanse staat Georgia. Ze worden beschuldigd van kindermisbruik, mishandeling en moord, nadat speurders vorig jaar in december het levenloze lichaam van hun dochter Mary (14) en zoon Elwyn Jr. (16) vonden. Een onderzoeker las gisteren tijdens een hoorzitting schrijnende details voor over de mishandeling van het meisje.

Mary Crocker bracht haar jeugd door in een kooi in de keuken, zo vertelde onderzoeker Abby Brown gisteren in de rechtbank. Het tienermeisje werd aan armen en benen vastgebonden met tiewraps, meermaals geslagen, vernederd en uitgehongerd. “Af en toe kreeg Mary toch iets te eten van haar ouders. Al kon ze het vermoedelijk amper binnenhouden, want het voedsel werd gedrenkt in azijn”, zei Brown.

“Haar lichaam was volledig scheefgegroeid, omdat ze in een zeer kleine ruimte opgroeide”, aldus Brown op basis van het autopsierapport. Zelfs om een douche te nemen, mocht Mary niet uit de kooi waarin ze dag en nacht werd opgesloten. De ouders sleepten de kooi in de badkamer en sproeiden vervolgens water over het meisje. Uiteindelijk stierf Mary vorig jaar in oktober van ontbering.

“Juiste straf”

Volgens de ouders wou hun dochter “nooit klusjes doen” en was ze “een onhandelbaar kind”. “Haar naakt opsluiten was de enige juiste straf”, zei het echtpaar dat op geen enkel moment spijt betuigde. Speurders vonden op de smartphone van de vader een foto van de graatmagere tiener die zonder kledij in de kooi lag.

(Lees hieronder verder.)

Oudere broer

De zaak kwam vorig jaar op 20 december aan het licht toen de politie een tip kreeg van een anonieme beller. Die vond het verdacht dat de kinderen van het koppel nooit buitenkwamen. Speurders gingen naar het huis van het gezin Crocker, waar de vader hen naar de achtertuin leidde.

De man vertelde dat Mary begraven lag naast haar 16-jarige broer Elwyn Jr. Vermoedelijk kwam de tienerjongen twee jaar eerder om het leven. Uit autopsie bleek ook dat Elwyn Jr., net zoals zijn jongere zus, werd mishandeld. Meer details hierover zijn niet bekend.

(Lees hieronder verder.)

Elwyn en Candice Crocker hebben nog een 11-jarige zoon: James. De jongen getuigde eerder dat zijn zus onder meer met een braadpan werd geslagen op het hoofd. James, die hersenverlamming heeft, woont momenteel bij een pleeggezin.

Onderzoeker Brown vertelde tijdens de hoorzitting dat de kinderen thuisonderwijs kregen, waardoor het misbruik wellicht jarenlang onopgemerkt bleef en niemand hen officieel als vermist opgaf. De ouders, die in de gevangenis van Effingham zitten, riskeren een levenslange celstraf.