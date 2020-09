“Nieuwe brand in vluchtelingenkamp op Samos onder controle" IB

21 september 2020

00u24

Bron: Belga, ANP 0 In het vluchtelingenkamp in Vathy op het Griekse eiland Samos is zondagavond brand uitgebroken. De oorzaak is nog onbekend, maar het vuur is "onder controle", zo bericht het lokale nieuwsportaal Samos24.

De brand zou gewoed hebben in een deel van het kamp waar niet-begeleide minderjarigen verblijven. Drie containers zijn vernield, maar de bewoners werden volgens de brandweer tijdig geëvacueerd. Eén bewoner is uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De Griekse afdeling van Artsen zonder Grenzen meldde via Twitter dat artsen mensen hebben behandeld die rook hebben ingeademd. Zo’n zestig minderjarigen zijn naar een hotel overgebracht. Daar zullen ze de komende dagen verblijven.

Dinsdag was al eens brand uitgebroken in de buurt van het opvang- en identificatiekamp op Samos. Nadien werden enkele mannen op verdenking van brandstichting in hechtenis genomen.

Gespannen situatie

Sinds de grote brand in het vluchtelingenkamp Moria op Lesbos, anderhalve week geleden, is ook de situatie in Samos gespannen. Gevreesd wordt dat migranten zelf brandstichten, zoals ze vermoedelijk gedaan hebben in Moria, om het kamp te kunnen verlaten.

Op Samos verblijven zo'n 4.500 mensen, zeven keer meer dan de capaciteit van het kamp eigenlijk toelaat. Onlangs werden 21 coronagevallen in het kamp geregistreerd.



