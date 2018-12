"Nieuwe Amerikaanse sancties bedreigen ontwapeningsproces", waarschuwt Noord-Korea TT

17 december 2018

07u12

Afgelopen zomer hadden de presidenten Trump en Kim Jong Un nog een historische ontmoeting in Singapore, maar sindsdien blijft het stil.

Noord-Korea neemt vooral aanstoot aan het feit dat de VS vorige week tegen drie hooggeplaatsten in Noord-Korea sancties heeft ingevoerd. Dat gebeurde na een rapport over schendingen van de mensenrechten door het regime. Onder meer de rechterhand van Kim Jong un, Choe Ryong Hae, is door de sancties getroffen.

Noord-Korea neemt vooral aanstoot aan het feit dat de VS vorige week tegen drie hooggeplaatsten in Noord-Korea sancties heeft ingevoerd. Dat gebeurde na een rapport over schendingen van de mensenrechten door het regime. Onder meer de rechterhand van Kim Jong un, Choe Ryong Hae, is door de sancties getroffen.

"Washington begaat een enorme inschattingsfout als het denkt dat Noord-Korea zijn nucleair arsenaal zal afbouwen onder druk en sancties", staat er zondagnacht in een persbericht van het Noord-Koreaanse agentschap KCNA. Integendeel, "dit kan de weg naar nucleaire ontwapening voorgoed blokkeren".



Trump en Kim hadden de afbouw van kernwapens in Singapore vooropgesteld, maar zonder meer details of een methode vast te leggen.