"Nieuwe Amerikaanse aanval in noorden van Bagdad"

04 januari 2020

00u56

Bron: Belga, ANP 0 In het noorden van de Iraakse hoofdstad Bagdad heeft opnieuw een Amerikaanse aanval plaatsvonden. Daarbij werd een commandant van de pro-Iraanse coalitie al-Hashd al-Shaab geviseerd. Dat meldt de staatstelevisie.

Bij de nieuwe aanval zijn "doden en gewonden" gevallen. De staatszender gaf geen details over de identiteit van de commandant. Die gaf geen details over de identiteit van de commandant. Volgens de militie klopt dat niet. Ze stelt dat een groep dokters is geraakt.

Een konvooi, bestaande uit drie voertuigen, zou zijn aangevallen. Twee voertuigen zijn volledig uitgebrand. Minstens zes mensen zijn gedood en drie zijn ernstig gewond, laat een Iraakse legerbron weten.



De aanval in het Taji-district komt een dag nadat de Iraanse generaal Qassem Soleimani om het leven kwam bij een luchtaanval in opdracht van de Amerikaanse president Donald Trump.