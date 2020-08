"Nieuwe aanvallen op oppositie": 16 arrestaties in Hongkong TT

26 augustus 2020

16u06

Bron: Belga 0 Wegens hun rol bij prodemocratische betogingen in Hongkong zijn twee leidende parlementsleden van de oppositie en veertien activisten opgepakt. De Democratische Partij meldde dat volksvertegenwoordigers Lam Cheuk-ting en Ted Hui vanochtend vroeg thuis opgepakt werden. De grootste oppositiepartij sprak van "politieke vervolging".

De politie bevestigde zestien arrestaties in verband met incidenten bij betogingen in juli 2019.

Het harde optreden van de communistische leiding in Peking in de vroegere Britse kroonkolonie is een van de thema's bij de Europareis van de Chinese minister van Buitenlandse Zaken, Wang Yi. Hij werd gisteren in Rome op protest onthaald door betogende Hongkongers. De Chinese minister reist ook naar Duitsland, Nederland, Noorwegen en Frankrijk.



China begint aan de "volgende grote aanval op de democratische oppositie", hekelde de voorzitter van de mensenrechtencommissie van de Duitse Bondsdag, Gyde Jensen (FDP). Bij het bezoek van Wang Yi aan Berlijn moet bondskanselier Angela Merkel als voorzitter van de Europese Raad voor sancties ijveren tegen personen die verantwoordelijk zijn voor de vervolging op basis van de nieuwe Chinese staatsveiligheidswet in Hongkong, meent Jensen.

De twee Hongkongse parlementsleden worden onder meer beschuldigd van deelname aan oproer, illegale samenscholing en belemmering van het gerecht.