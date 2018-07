"Niets minder dan mirakel": bemanningslid Noors cruiseschip gered nadat hij over boord ging en 22 uur ronddreef in oceaan (zonder reddingsvest) KVDS

06 juli 2018

09u04

Bron: ABC News, Daily Mail, Miami Herald 0 Een bemanningslid van een Noors cruiseschip is levend en wel teruggevonden 22 uur nadat hij in de Atlantische Oceaan terecht was gekomen, zo’n 34 kilometer ten noorden van Cuba. Het waren zijn collega’s op de Norwegian Getaway die zaterdagochtend plots merkten dat Kiko Rakochi Santiago (33) verdwenen was en alarm sloegen.

Hoe of waarom de Filipijnse schoonmaker precies overboord ging, is nog niet duidelijk. Op Facebook postte hij de afgelopen weken wel verscheidene berichten die doen vermoeden dat hij niet goed in zijn vel zat.

Rechtsomkeer

Zodra de bemanning van het schip van Norwegian Cruise Lines dat op weg was naar Miami ontdekte dat Santiago weg was, werd rechtsomkeer gemaakt en een zoekactie op touw gezet in samenwerking met de Amerikaanse kustwacht. Daarbij werd een gebied van meer dan 4.000 vierkante kilometer doorzocht.





Toen Santiago zaterdagavond na 8 uur zoeken nog niet was teruggevonden en de duisternis begon in te vallen, werd de operatie stilgelegd. “We hebben het gevoel dat we de omgeving goed hebben doorzocht, maar hebben jammer genoeg niets kunnen vinden”, klonk het in een mededeling van Norwegian.

De volgende dag gebeurde er echter een klein wonder, toen een ander cruiseschip dat het gebied doorkruiste plots iets opmerkte in de golven. Een bemanningslid van de Carnival Glory van Carnival Cruise Lines zag opeens een man in het water. Het schip maakte rechtsomkeer, liet een reddingsboot zakken en trok de man aan boord. (lees hieronder verder)

“Hij was in orde, maar natuurlijk erg overstuur nadat hij zo lang in het water had gelegen”, aldus veiligheidsofficier Cesare Mattera van de Carnival Glory die in de reddingssloep zat en deel uitmaakte van de crew die de man uit het water viste. “Hij werd onderzocht door het medische team op ons schip en ik ben blij dat ik kan melden dat hij stabiel en herstelde is.”

Ziekenhuis

De man werd naar het ziekenhuis gebracht toen de Carnival Glory maandag op zijn bestemming was aangekomen in Cozumel, Mexico. Daar verblijft de man voorlopig nog altijd. “Ik heb er geen idee van hoe gezegend ik ben”, postte hij gisteravond nog op Facebook. “Bedankt voor alle berichtjes en sorry dat ik nog niet iedereen een antwoord heb kunnen sturen. Heel erg bedankt. Ik hoop dat ik volgende week naar huis mag.” (lees hieronder verder)

“Dit is niets minder dan een mirakel”, aldus de grote baas van Carnival Cruise Line Christine Duffy. “Knuffels voor het team van Carnival Glory voor deze ongelofelijke inspanning om een collega-zeevaarder te redden.”

Volgens woordvoerster AnnMarie Matthews van Carnival had Santiago geen reddingsvest aan toen hij uit het water werd gehaald. “We kunnen alleen vermoeden dat hij de hele tijd gewatertrappeld heeft om boven te blijven”, klinkt het nog.

Norwegian bedankte Carnival voor het redden van zijn werknemer. “We zijn erg blij dat hij veilig is en nu snel herenigd kan worden met familie en vrienden”, klinkt het in een statement. (lees hieronder verder)

Het komt niet vaak voor dat mensen die overboord gaan op een cruiseschip levend worden teruggevonden. Volgens professor Ross Klein van de School of Social Work aan de Memorial University of Newfoundland in Canada kwamen sinds 1995 314 mensen in zee terecht. Maar 57 van hen overleefden het. Dat is ongeveer 18 procent.

Wie vragen heeft over zelfdoding kan terecht op het gratis nummer van de Zelfmoordlijn 1813 of online op zelfmoord1813.be