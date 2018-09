#Niethij: miljoenen Braziliaanse vrouwen keren zich tegen seksistische presidentskandidaat LVA

22 september 2018

03u09

Bron: The Guardian, BBC 0 Miljoenen Braziliaanse vrouwen hebben de extreemrechtse presidentskandidaat Jair Bolsonaro online de oorlog verklaard. Bolsonaro komt op 7 oktober op en wordt beschouwd als favoriet in de eerste ronde.

Het rechtse parlementslid van de eerder bescheiden conservatieve Sociale Liberale Partij werd eerder deze maand tijdens een campagnebijeenkomst neergestoken door een tegenstander met mentale problemen. Sindsdien is zijn populariteit alleen maar gestegen. In de jongste peilingen ligt hij in de eerste ronde op kop met 28 procent.

Dat is niet naar de zin van miljoenen vrouwen die zich heftig verzetten tegen de kandidaat die bekend staat om zijn "vrouwonvriendelijke, bevooroordeelde en fascistische" ideeën en uitspraken over vrouwen, etnische minderheden en de LGTBQ-gemeenschap.

In de loop van deze maand plaatsten verschillende actrices, journalisten en TV-presentatrices berichten op Twitter, Instagram en Facebook met de hashtag #elenão en #elenunca, #niethij en #hijnooit, om duidelijk hun afkeuring te laten blijken. De hashtag werd massaal opgepikt en de berichten van voornamelijk vrouwelijke tegenstanders stroomden binnen.

49 procent van de vrouwelijke stemmers zijn tegen Bolsonaro. Daartegenover zijn 37 procent van de mannelijke kiezers tegen hem gekant. "Het is de kandidaat met de grootste kloof tussen mannelijke en vrouwelijke stemmen in de geschiedenis van Brazilië", zegt een politiek journalist van het blad Piauí. "In sommige staten heeft Bolsonaro 75% minder steun onder vrouwen dan mannen.

Seksistische opmerkingen

Jair Bolsonaro heeft met zijn uitspraken al heel wat mensen gechoqueerd. Tegen Maria do Rosario, een vrouwelijk collega-parlementslid van de linkse arbeiderspartij, zei hij: "Ik zou u niet verkrachten omdat u het niet verdient". Hij kreeg daarvoor een boete waar hij nu tegen in beroep gaat.

In 2016 zei hij tijdens een interview met TV-presentatrice Luciana Gimenez dat hij een vrouw niet zou aannemen "voor hetzelfde loon als een man omdat vrouwen zwanger worden". Hij heeft daarna telkens beweerd dat hij werd misbegrepen en dat hij gewoon verwoordde wat alle werkgevers denken.

Over zijn eigen familie zei hij tijdens een publiek evenement: "Ik heb vijf kinderen. Vier jongens en bij het vijfde werd ik zwakker en dan kwam het meisje".

In het verleden richtte hij ook meermaals zijn pijlen op de homogemeenschap. "Ik heb er nooit aan gedacht dat mijn kinderen homo zouden zijn, want ze hebben een goede opvoeding gehad", zei hij tijdens een tv-programma in 2011.