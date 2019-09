“Niet zeker of ik al ooit gehoord heb van orkaan van categorie 5": Dorian is de vierde tijdens Trumps presidentschap jv

02 september 2019

13u17

Bron: CNN 34 De Amerikaanse president zei gisteren dat hij “niet zeker is of hij al ooit gehoord heeft van een orkaan van categorie 5", alsof hij de monsterstorm met zijn woorden nog wat kracht wou bijzetten. Sinds zijn aantreden begin 2017 maakte Donald Trump als president van de VS maar liefst drie orkanen van de hoogste categorie mee. Dorian is zijn vierde.

“We hebben er geen idee van wat er op ons afkomt”, zei Trump op een vergadering over orkaan Dorian op het hoofdkwartier van FEMA, het federaal bureau voor rampenbestrijding van de VS. “Al wat we weten, is dat het waarschijnlijk de grootste is. Ik heb... ik ben niet zeker dat ik al ooit gehoord heb van categorie 5. Ik wist wel dat het bestond, en ik heb ook al wat stormen van categorie 4 meegemaakt, die je ook al niet vaak ziet. Maar categorie 5, dat is iets - ik weet niet of ik die term zelfs al heb horen gebruiken, al weet ik dat hij bestaat. Het is de ultieme storm, en daar zitten we helaas mee”, zei hij over orkaan Dorian, net voor die aan land kwam op de Abaco-eilanden op de Bahama’s.

Trump had wel degelijk al eerder gehoord van orkanen die ondergebracht worden onder categorie 5. In september 2017 - bijna acht maanden na Trumps aantreden als president - teisterde orkaan Irma negen Amerikaanse staten. Irma was een van de krachtigste stormen van de Atlantische Oceaan die ooit gemeten werden buiten de Golf van Mexico en de Caraïbische Zee.

Diezelfde maand nog sloeg ook orkaan Maria bikkelhard toe in Puerto Rico. Het eiland is nog altijd aan het bekomen van de zware schade die het opliep. En in oktober vorig jaar werd orkaan Michael nog opgeschaald van categorie 4 tot categorie 5, net voor hij de Florida Pannensteel bestormde.

In oktober 2017 beweerde Trump ook al dat “niemand ooit had gehoord van een storm die als categorie 5 aan land ging”. Tussen Irma en Maria in zei hij dat hij “niet eens wist” dat categorie 5 bestond en, enkele dagen later, dat de “bewoners van Puerto Rico nooit zoiets hadden gezien”. Bij heel veel Amerikanen ligt overigens orkaan Katrina uit 2005 nog vers in het geheugen als een tropische storm van categorie 5. Wetenschappers gaan ervan uit dat het aantal orkanen boven de Atlantische Oceaan de komende jaren zal toenemen.