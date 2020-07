“Niet jullie zaak”: China pareert kritiek op strenge veiligheidswet voor Hongkong, terwijl politie eerste arrestatie uitvoert voor tonen van vlag TT

01 juli 2020

07u41

Bron: Belga, ANP, Reuters 0 China heeft de internationale kritiek op de nieuwe veiligheidswet voor Hongkong gepareerd door te zeggen dat andere landen zich er niet mee moeten bemoeien. In de regio is ondertussen de eerste arrestatie op basis van de wet uitgevoerd: een man die een pro-onafhankelijkheidsvlag toonde op straat, werd opgepakt.

De internationale gemeenschap waaronder de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en Japan, reageerde kritisch en bezorgd op de goedkeuring van de veiligheidswet voor Hongkong door het Chinese Volkscongres. De VS spraken zich eveneens kritisch uit.

"Wat is er met jullie aan de hand? Het is jullie zaak niet", reageerde Zhang Xiaoming van het Hongkong- en Macao-bureau van de Chinese Staatsraad. "De landen die nu zeggen dat ze strenge sancties willen opleggen aan Chinese regeringsfunctionarissen. Dat is de logica van bandieten.”



Volgens Zhang is er breed overleg met mensen uit Hongkong geweest over de wet. Hij pareerde de kritiek dat de wet de autonomie van Hongkong zou ondergraven. "Als we dat zouden willen, zijn we in staat om het strafrecht- en procedures en de nationale veiligheidswetten in Hongkong in te voeren. Waarom zouden we dan zo veel moeite doen voor een speciaal op maat gemaakte wet voor Hongkong?”

Berecht op vasteland

Zhang meldde ook dat verdachten die worden gearresteerd door het speciale veiligheidsbureau in Hongkong op verdenking van het overtreden van de nieuwe wet op het Chinese vasteland zullen worden berecht. Volgens de functionaris valt het veiligheidsbureau onder de Chinese wet en kan van het rechtssysteem van Hongkong niet worden verwacht dat het de wetten van het Chinese vasteland implementeert.

De nieuwe wet stelt strenge straffen op terrorisme, ondermijning van het centraal gezag, streven naar onafhankelijkheid en samenspanning met buitenlandse krachten. Daarop kan een levenslange celstraf komen te staan, maakte China bekend. De wet is meteen van kracht geworden en geldt zowel voor inwoners van Hongkong als voor mensen die daar tijdelijk verblijven.

Eerste arrestatie

Volgens de woordvoerder van de politie in Hongkong zal iedereen die pro-onafhankelijkheidssymbolen toont op straat opgepakt en berecht kunnen worden op basis van de nieuwe wet. Dat gebeurde vanmorgen al meteen na het in voege treden van de wet. De politie postte zelf foto’s op Twitter van de arrestatie van een man die een pro-onafhankelijkheidsvlag toonde op straat, en een t-shirt met de tekst ‘Free Hong Kong' aan had.

Taiwan heeft ondertussen laten weten dat het een kantoor opent dat mensen in Hongkong gaat helpen om te vluchten, nu China er een nieuwe veiligheidswet heeft ingevoerd. Een minister van Taiwan zei dat ze vrijheid en democratie in Hongkong zullen blijven steunen. President Tsai Ing-wen was in mei de eerste regeringsleider die vroeg voor maatregelen om de inwoners van Hongkong te helpen.

#BREAKING: A man was arrested for holding a #HKIndependence flag in #CausewayBay, Hong Kong, violating the #NationalSecurityLaw. This is the first arrest made since the law has come into force. pic.twitter.com/C0ezm3SGDm Hong Kong Police Force(@ hkpoliceforce) link