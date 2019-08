"Niet een maar twee explosies bij Russisch raketincident"

23 augustus 2019

17u38

Bij het ongeluk in het Russische Archangelsk waardoor eerder deze maand zeven doden vielen, was er twee uur na de eerste ontploffing nog een tweede explosie.

Bij die tweede kwam waarschijnlijk het radioactief materiaal vrij, waarvan de straling na het incident gemeten werd, zegt het Noorse nucleair onderzoekscentrum NORSAR.



"Wij registreerden twee explosies, waarvan de laatste wat betreft het tijdstip tijd samenviel met de gemelde toename van de straling, die waarschijnlijk uit de brandstof van de raket kwam," vertelde Anne Stroemmen Lycke van NORSAR. De tweede ontploffing was te licht om door seismografen opgemerkt te worden, maar werd wel geregistreerd door de gevoelige Noorse apparatuur.



Rusland ontkende in eerste instantie dat er radioactief materiaal was ontsnapt, maar kwam daar later op terug. Er kwam tegenstrijdige informatie over de gevolgen van het ongeval.