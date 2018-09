"Niet alle vrouwen reageren hetzelfde op seksueel geweld, dat betekent niet dat het hen niets doet" AW

28 september 2018

12u06

Bron: NYT 0 “Kan je ons vertellen wat voor een impact de gebeurtenissen hebben gehad op jouw leven?” Dat was een van de eerste vragen tijdens de hoorzitting over het seksueel wangedrag van Kavanaugh. De vraag was gericht aan Christine Blasey Ford, de eerste vrouw die het wangedrag aankaartte. Maar zijn alle slachtoffers in staat om de gevolgen van seksueel geweld te benoemen? En zijn die voor iedereen hetzelfde?

Die vraag stelde Christine Blasey Ford (51), professor psychologie aan de Stanford University, zichzelf ook. Soms zijn de effecten immers moeilijk te benoemen. Als dat lukt, moet je ze nog durven uitspreken. “Ik geloof dat de gevolgen van aanranding heel erg kunnen variëren”, aldus Ford. Zijzelf getuigt dat ze last heeft van “een posttraumatische stressstoornis en angstgevoelens”. Gevoelens die vaak opduiken bij slachtoffers.



Reactie van slachtoffers en publieke opinie

Kevin Michael Swartout, professor in de psychologie aan de Georgia State University, bestudeert seksueel geweld en hoe slachtoffers daarmee omgaan. Hij beaamt dat het heel erg varieert. Hij voegt eraan toe dat de reactie van slachtoffers wel belangrijk is voor andermans oordeel: “Onderzoek wijst uit dat mensen minder geneigd zijn om het verhaal van een slachtoffer te geloven of als ernstig in te schatten als de reactie van dat slachtoffer niet volgens het ‘script’ -zoals zij voor ogen hebben- verloopt.”

Ook Ford werd gevraagd of ze er wel zeker van was dat de posttraumatische stressstoornis en haar angstgevoelens veroorzaakt werden door Kavanaugh. Christine Blasey Ford haar antwoord klonk vastberaden: “Ja, daar ben ik zeker van.”

Maar niet elk slachtoffer is in staat om de exacte voortvloeisels in te schatten maakt Swartout duidelijk. Omdat ze die liever ontkennen, of omdat ze niet duidelijk te determineren zijn. Bovendien kunnen vooroordelen ervoor zorgen dat vrouwen het incident minimaliseren: “Ze kunnen immers het gevoel hebben dat hun ervaringen de discussie niet waard zijn, omdat ze niet dezelfde gevolgen ondervinden als andere slachtoffers.” Slechte cijfers en niet in staat zijn om langdurige relaties aan te gaan, zijn enkele duidelijke consequenties volgens de publieke opinie: “Maar het idee dat aanranding altijd zo'n grote impact moet hebben op je leven doet slachtoffers natuurlijk meer slecht dan goed."

Of slachtoffers willen simpelweg vermijden dat men hen opzijzet als ‘dramaqueen’. Dat schreef Modern-Family ster Sarah Hyland op haar Twitterpagina. Ze geeft toe dat ze als tiener verkracht werd door een vriend. Maar omdat ze gedronken had, zei ze geen nee. “Dat kan gebeuren als je in shock bent.”

Verschil tussen bedreiging met pistool en verkrachting

"Ik denk dat we intuïtief begrijpen dat je een trauma oploopt als iemand je bedreigde met een pistool”, zegt Neil Malamuth, sociaal wetenschapper gespecialiseerd in seksueel geweld. “Maar wat aanranding betreft, wordt de mening van buitenstaanders steeds meer gevormd door de reactie van het slachtoffer dan door de acties van de dader.”

"Als je te boos bent, ben je gek," besluit Mary Koss, professor aan de universiteit van Arizona. "Als je niet boos genoeg bent, geloven mensen niet dat je verkracht bent. Dus je moet precies weten hoe overstuur je mag zijn. En dat weet niemand.”