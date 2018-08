"Niet Alex en Luna flirtten met Ivana Smit. Het was andersom, zij versierde hen" Ton Voermans

16 augustus 2018

Bron: AD.nl 0 Wie was Ivana Smit? Twee getuigen, twee vrienden van Ivana, schilderden vandaag onder ede in de rechtbank in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur zo’n verschillend beeld van het overleden Nederlandse-Belgische model (18) dat het leek of ze het over andere vrouwen hadden. Een van de twee is ook een van de beste vrienden van Alexander Johnson. "Alex moest huilen toen hij mij vertelde wat er was gebeurd."

Haar vriendje Lukas Kramer, een 22-jarige Duitse scheepsmakelaar, omschreef Ivana als de meest positief ingestelde vrouw die hij ooit had ontmoet. "Ze was geweldig. We gingen samen sporten. We reisden samen. Ivana was altijd blij. Of ze zelfmoord zou kunnen plegen? Never! Nee, daar ben ik honderd procent zeker van.''



Ivana was niet vies van drugs, bleek uit het autopsierapport. Ze gebruikte al maanden xtc en cocaïne. Lukas wist dat niet. "Ze had het nooit over drugs. Ze was een matige drinker, een beetje cider en soms een mixdrankje als wodka-kersen. Ze rookte soms als ze uitging, maar thuis deed ze dat nooit."

Zijn knappe vriendin kende hij al met al maar één maand. "Ze was gelukkig. Ze klaagde nooit. Haar familie ondersteunde haar financieel. Ze had ook niet veel nodig Ivana was geen big spender."

Goede vriend

De volgende getuige was Adam White. Hij is een goede vriend van de Amerikanen Alex en Luna Johnson. Hij kent Alex al zeven jaar en leerde zo ook Luna kennen. Lukas en Adam wonen in hetzelfde appartementencomplex in Kuala Lumpur, in Mont Kiara, een gegoede wijk van de Maleisische hoofdstad met veel expats. Ivana heeft zelf nog een tijdje bij Adam geslapen voor ze bij Lukas introk. Adam zegt dat Ivana en hij geen seksuele relatie hadden. Puur vriendschap.

White, een 38-jarige ondernemer in de financiële technologiesector, was bij Ivana en de Johnsons toen ze 8 december 2017 om 5.22 uur de members only Club 9 verlieten. Een paar uur later was het 18-jarige fotomodel dood.

Hij leerde Ivana 31 oktober kennen tijdens een verjaardagsfeestje bij een gemeenschappelijke vriendin. "Ze zat te huilen. Het was uit met haar vriendje in Nederland en nu zat ze vast in Kuala Lumpur zonder huis en zonder werk." Ivana vindt onderdak bij een vriendin en later bij Adam. "1 november ontmoette ze de Johnsons in de Prime Bar. Alex en Luna waren niet aan het flirten. Het was andersom, Ivana flirtte met hen. Ze zei: jullie zijn zo’n knap stel. Zullen we een triootje doen? We dachten dat ze dronken was en grapjes maakte. Ze danste op de tafel van de deejay. Luna vond het wel leuk. Luna is biseksueel en begon verbaal terug te flirten.''

"Ivana, werd me al snel duidelijk, wilde heel de nacht feesten. Maar mijn vrienden vond ze maar saai - ik heb meer vriendinnen dan vrienden. Ze wilde mannen en zette Tinder op haar telefoon. Als we samen gingen stappen was ze na een tijdje weg met een willekeurige Tinder-date.''



"Ze bleef me ook vragen: Waar zijn Alex en Luna, die zijn zo leuk!" Een week later zag ze de Johnsons weer. "We waren uit en zaten in de vip-sectie. Alex trok een fles champagne open. Ivana danste sexy op de sofa. Even later waren Ivana en Luna daar intiem." Die nacht gingen de drie volgens White met elkaar naar bed.

Het verhoor van Adam White gaat morgen verder. Sankara Nair, de advocaat van de familie, mag dan vragen stellen. Na afloop lichtte White buiten de rechtszaal zijn getuigenis toe.

"Ik voel me rot dat ik dit allemaal over Ivana zeg in het bijzijn van haar familie. Weet je, mensen zijn als diamanten, ze hebben verschillende kanten. Lukas kende haar als zijn lieve vriendin. Ik kende haar als een crazy feestbeest dat drugs zocht. En dat bedoel ik niet negatief. Zelf feest ik ook heel de tijd."

Vermoorden

"Ivana’s dood is tragisch en zinloos. Maar waarom zouden ze haar willen vermoorden? Ik ken Alex al zo’n zeven jaar. Hij is een goede vriend. Het beeld van Alex, dat hij koud en onbewogen is, klopt niet. Hij heeft me een paar keer gebeld toen hij uit de gevangenis was. Hij vertelde dat de politie de zaak liet rusten, dat er geen strafbare feiten gepleegd waren. Hij huilde toen hij vertelde wat er was gebeurd met Ivana. Alex sliep en werd pas wakker toen de politie op zijn deur bonsde en zei dat er een dood meisje was gevonden. Waarom hij de familie nooit iets heeft laten weten? Ik weet het niet. Zijn advocaat heeft hem gezegd dat hij zijn mond moet houden totdat de hoogste rechter heeft besloten dat hem niets valt te verwijten."

Roofdier

"Het is niet zo ongewoon wat ze met Ivana hadden. Zolang ik Alex en Luna ken hadden ze al triootjes. Niet Alex maar Luna is het roofdier. Alex doet mee. Hij is heel gelukkig in zijn huwelijk. Maar hun leven is nu naar de kloten. Drie weken geleden belde hij me nog vanuit Singapore en zei: 'Ik hoop dat de waarheid boven komt'. Ik weet niet wat er is gebeurd toen Ivana met Alex en Luna naar huis ging. Ik ben even nieuwsgierig als iedereen. Ivana was een lieve vriendin. Haar dood is zo mysterieus. Ik hoop dat de rechtbank kan achterhalen wat er is gebeurd."