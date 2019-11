“Niemand mag ontsnappen”: gelekte documenten tonen Chinese handelswijze in interneringskampen waar 1,5 miljoen mensen vast zitten TT

25 november 2019

09u36

Bron: Belga, The Guardian 13 Nieuwe gelekte documenten tonen hoe de Chinese regering handelt in grote interneringskampen waar etnische minderheden in de regio Xinjiang worden opgesloten. De gelekte documenten, die in handen zijn van het internationaal consortium van onderzoeksjournalisten ICIJ, bevatten onder meer een geheime lijst met richtlijnen over hoe de kampen moeten worden beheerd.

De documenten tonen hoe de Chinese politie gebruikmaakt van big data en kunstmatige intelligentie om hele groepen bijeen te brengen en vast te zetten. Mensenrechtengroepen, onafhankelijke onderzoekers en buitenlandse overheden schatten dat tot 1,5 miljoen Oeigoeren, Kazachen, Hui-Chinezen en andere minderheden in Xinjiang in interneringskampen zitten.

In die kampen krijgen ze de Chinese taal aangeleerd en worden ze gedwongen om van hun eigen taal en tradities af te zien. De kampen werken volgens een puntensysteem, met hogere punten voor wie “ideologisch transformeert”, zich goed gedraagt en studeert. Overlevenden zeggen dat in de kampen mensen worden geslagen, gemarteld en misbruikt. Zij die vrijgelaten worden - wat pas kan na een jaar - komen terecht in een dwangarbeidsysteem, waar ze nog eens drie tot zes maanden moeten blijven.

De Chinese overheid verwijst naar de kampen als "beroepstrainingscentra" die nodig zijn om terrorisme en separatisme in de regio uit te roeien. De Chinese ambassade in Groot-Brittannië reageerde aan de Britse krant The Guardian, een van de 17 mediaorganisaties die samen met het ICIJ over het lek hebben bericht. "Sinds de maatregelen zijn getroffen, was er geen enkel terroristisch incident in de afgelopen drie jaren", aldus de ambassade. Volgens de diplomatieke vertegenwoordiging was de persoonlijke vrijheid van de mensen in de kampen, "stagiairs", ook "volledig gegarandeerd".

Een handleiding in de 'China Cables’ legt echter het personeel uit hoe ontsnappingen te voorkomen, hoe de geheimhouding over het bestaan van de kampen in stand te houden, hoe gedetineerden te indoctrineren en hun dagelijks leven 24 uur per dag van dichtbij te beheren. Zo mogen de gevangen genomen burgers één keer per week naar huis bellen, en één keer per maand videochatten.

