“Niemand is ziek!”: vrouw zonder masker treitert klanten met ‘babystemmetje’ in winkel Steven Alen

22 september 2020

17u22

Bron: Calgary Herald 20 Covid-19 “Ga je de winkel verlaten? Ben je bang? Je moet weglopen!” Dat werpt een vrouw zonder mondmasker treiterend voor de voeten van een andere klant in een Canadese winkel. De vrouw stelt dat heel de coronacrisis een hoax is, en dat er “niemand ziek is”. Met een hoog stemmetje spreekt ze andere klanten smalend aan, alsof ze tegen een baby spreekt.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De vrouw wandelt op zondag 13 september de Fabrikland-winkel binnen in Calgary. Zonder het verplichte mondmasker, dat ze ook na een vraag van het personeel weigert op te zetten. “Ik ben jullie stomme regels kotsbeu”, hoor je ze zeggen in het begin van een filmpje dat een klant opnam. “Ik wil ook geen masker dragen, maar het moet”, zegt een personeelslid, waarop de vrouw stelt dat de bediende “een schaap is, net als de rest hier”.

“ Ben je bang?”

De medewerkster vraagt de vrouw de winkel te verlaten, maar die richt haar vizier dan op iemand die staat te filmen. Ze komt vlakbij, en vraagt dan uitdagend of de klant bang is. “Je moet weglopen, maar je hebt je supermasker op,” zegt ze meewarig. De vrouw vindt het ook bijzonder amusant dat de klant niet aangeraakt wenst te worden, en ze vraagt treiterend met een hoog stemmetje of de filmer de winkel nu gaat verlaten.

Hoax

De WHO noteert wereldwijd al meer dan 962.000 overlijdens van mensen met Covid-19, maar de vrouw in de video ‘gelooft’ dat niet. Op de opmerking dat ze eens moet gaan praten met iemand die ziek is, antwoordt ze namelijk “dat niemand ziek is”. Voor ze uiteindelijk afdruipt, zegt de vrouw nog te zullen terugkeren voor excuses “wanneer blijkt dat dit alles een hoax is”.

Bekijk ook: vrouw gaat op winkelvloer zitten mokken omdat mondmasker verplicht is



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Bekijk ook: vrouw misnoegd omdat ze mondkapje moet opzetten... op spoeddienst



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Bekijk ook: groep vertikt mondmasker te dragen in Bellewaerde



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.