‘Ngo's die migranten redden op Middellandse Zee tot 1 miljoen euro beboeten’: Italiaans wetsontwerp stap dichterbij mvdb

25 juli 2019

21u32

Bron: Belga 0 In Italië kunnen hulporganisaties op zee in de toekomst met boetes tot 1 miljoen euro bestraft worden wanneer ze zonder toelating met hun schepen de Italiaanse wateren binnenvaren. De Kamer van Afgevaardigden - het Italiaanse lagerhuis - heeft het licht op groen gezet voor het omstreden wetsontwerp. Italië vergroot met die wet de druk op ngo's die migranten redden in de Middellandse Zee.

De tekst werd goedgekeurd door 322 parlementsleden. Er stemden ook negentig volksvertegenwoordigers tegen het ontwerp, dat de overheid ook de mogelijkheid geeft om het schip in beslag te nemen bij een overtreding van het invaarverbod.



Op basis van een noodbesluit dat in juni was aangenomen, konden er al boetes van 10.000 tot 50.000 euro worden uitgeschreven wanneer de kapitein van een reddingsschip zonder toestemming de Italiaanse wateren binnenvaart. Dat veiligheidsdecreet was ingevoerd op initiatief van minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini, van de extreemrechtse partij Lega.

Het noodbesluit van Salvini moet nu worden omgezet in een wet. Daardoor is de tekst via het parlement moeten passeren, waar de scherpe kantjes nog wat verder werden aangescherpt. De tekst moet wel nog worden goedgekeurd door de Senaat, maar grote problemen worden daar niet verwacht. De regeringscoalitie - Lega en de populistische Vijfsterrenbeweging - beschikt ook daar over een meerderheid.



Eind juni, kort nadat het noodbesluit in werking was getreden, was de Duitse kapitein Carola Rackete al illegaal Italië binnengevaren met het reddingsschip Sea-Watch 3. Volgens de ngo Sea Watch kreeg zij een boete van 16.666 euro opgelegd. Haar advocaat is daartegen in beroep gegaan.

Lees ook: Salvini beschuldigt Parijs van “huichelarij” na eretekens voor kapiteins reddingschip