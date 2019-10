“New Years Leave” en “Tijd om de kalkoen te vullen”: Britse koppenmakers kunnen hun geluk niet op met kerst-verkiezingen TT LH

30 oktober 2019

11u26 0 Nieuwe verkiezingen, twee weken voor kerstmis: een godsgeschenk is het voor de koppenmakers van de Britse kranten. Die blinken vanmorgen dan ook uit in woordspelingen alom rond kerst en nieuwjaar. Zoals steeds zijn het vooral de tabloids die zich niet inhouden en er hun eigen draai aan geven.

De brexitgezinde tabloid The Sun hoopt op een brexit tegen Nieuwjaar als premier Boris Johnson de verkiezingen wint. “1 januari, de eerste dag van de rest van ons leven”, luidt het al zegezeker op de voorpagina. “De eerste minister is onze enige keuze”, schrijft de krant ook.

De tabloid Daily Mail, die eveneens pro-brexit is, stelt in een sinistere cartoon Boris Johson voor als de Kerstman en oppositieleider Jeremy Corbyn als ‘Grinch’, het groene monster dat kerst haat. Met de kop “Laat de Grinch je kerstmis niet stelen” steekt ook deze krant zijn voorkeur niet onder stoelen of banken.

De tabloid Daily Mirror, die zich eerder links positioneert, steunt dan weer duidelijk de oppositie en hoopt dat Boris Johnson de verkiezingen van 12 december verliest. “Het is tijd om de kalkoen te vullen”, kopt de krant naast een bewerkte foto van een kalkoen met het hoofd van... Johnson.

In de kop van Daily Express schemert de brexit-moeheid door, maar ook de hoop dat de Conservatieven de verkiezingen zullen winnen. “12 december, wanneer Groot-Brittannië zal stemmen om ... voor eens en voor altijd... de brexit rond te krijgen”, staat er op de voorpagina te lezen.

De prijs voor meest creatieve woordspeling gaat ongetwijfeld naar de gratis krant Metro. “Jingle polls!”, staat er in hoofdletters te lezen.

De progressieve krant The Guardian pakt uit met een grote foto van een volgestouwd Lagerhuis en de kop “Parlement breekt impasse met verkiezingen op 12 december”. De krant schrijft op de voorpagina ook dat Corbyns instemming met nieuwe verkiezingen een gok is en “de partijen zich voorbereiden op de meest onvoorspelbare verkiezingen in een generatie”.

Volgens de pro-Europese en progressieve The Independent worden het “historische brexit-verkiezingen”, die kunnen bepalen of het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie zullen verlaten in 2020.

“Zes weken om Schotland te redden”, is de kop van de Schotse krant The National, die voor Schotse onafhankelijkheid is. “Dit moet de ‘onafhankelijkheid-verkiezingen’ worden”, schrijft de krant die hoopt op een nieuw referendum in Schotland.

De conservatieve kwaliteitskrant The Times kiest voor een foto waarop oppositieleider Corbyn en zijn schaduwkabinet op een kerstkoor lijken met daaronder de titel “kerstverkiezing”. Volgens columniste Sherelle Jacobs is het nu ‘payback time' voor het “pathetische” parlement.

De eveneens conservatieve krant The Times zet een uitspraak van Johnson op de voorpagina en heeft minder vertrouwen in een goede afloop. Volgens de krant is de derde stembusslag in vier jaar tijd een gok voor Johnson. Volgens de krant motiveerde de Britse premier de beslissing door te zeggen dat verder uitstel van de brexit “het nationaal belang ernstig schaadt”.