“Nergens nooduitgangen of brandtrappen gezien”: Vlaamse jongeren geëvacueerd bij brand in hotel op Mallorca KVDS AW HR

02 juli 2019

16u21

Bron: Eigen Berichtgeving, ANP, AD.nl 56 Bij de 670 toeristen die vanmorgen in allerijl geëvacueerd werden uit een brandend hotel op het Spaanse eiland Mallorca, waren ook vijf West-Vlamingen. Yentl Desmet (23) en zijn vrienden werden rond 5 uur wakker toen het brandalarm afging. “We zijn gelukkig gewoon langs de gang naar buiten geraakt. Nergens waren nooduitgangen of brandtrappen te zien”, vertelt hij.

Het vuur brak uit op de eerste verdieping van Whala!beach, een hotel met ruim 300 kamers in de badplaats El Arenal, net buiten Palma de Mallorca. Dat ging gepaard met hevige rookontwikkeling. De meer dan 670 gasten werden geëvacueerd. Yentl en zijn 4 vrienden waren daarbij.

Brandalarm

“Rond 5 uur werden we gewekt door het brandalarm van het hotel”, vertelt de jongeman uit Oostkamp vanop Mallorca. “We beseften eerst niet goed wat er aan de hand was en dachten dat het misschien om een grap ging. Het is een jongerenhotel en we dachten dat er misschien iemand in een dronken bui het brandalarm had aangezet.”





Ze besloten echter het zekere voor het onzekere te nemen en toch naar buiten te gaan. “Naarmate we verder naar beneden gingen, roken we een steeds doordringender brandgeur”, zegt hij. “Eenmaal buiten zagen we de hulpdiensten. Ze waren net een jongen aan het afvoeren die verbrand was aan zijn armen. Zijn gezicht was zwart van het roet. Pas toen beseften we hoe ernstig het was.” (lees hieronder verder)

De evacuatie zelf verliep vlot. “Iedereen ging heel rustig via de gang en de trappen naar buiten. Maar goed ook, want ik heb nergens nooduitgangen of brandtrappen gezien. Enkele mensen klommen op hun balkon om aan de rook te ontsnappen en moesten er door de brandweer afgehaald worden. Echt paniek was er niet. De meeste mensen beseften niet goed wat er gebeurde en keken alleen vragend naar elkaar. Dat werd dus pas duidelijk toen we buiten waren.”

Strand

Eenmaal in veiligheid duurde het nog enkele uren eer de vrienden wisten wat er exáct aan de hand was. “Eerst stonden we gewoon op straat, maar de politie zette die af. Daarop zijn we op het strand gaan zitten. Daar hebben we zo’n 3 uur gewacht, zonder dat er enige info kwam. We konden geen beroep doen op een touroperator, omdat we het hotel zelf geboekt hadden via internet. Tot enkele uren na het alarm werden er nog mensen naar buiten gehaald op brancards.”

Uiteindelijk mochten de West-Vlamingen als eerste terug naar binnen toen het gevaar geweken was, iets voor 9 uur. “Onze kamer lag aan de andere kant van het hotel. Anderen hadden minder geluk en mochten zelfs later op de dag niet terug omdat er instortingsgevaar was”, aldus Yentl.

Zwartgeblakerd

Hij ging vanochtend een kijkje nemen aan de achterkant van het gebouw, waar de brand was ontstaan in een kamer op de eerste verdieping. “Die kamer was helemaal uitgebrand”, vertelt hij. “Ook het balkon was zwartgeblakerd.” (lees hieronder verder)

Zelf zijn hij en zijn vrienden ongedeerd, ze hadden zelfs geen last van de rook. Ze zijn van plan om hun vakantie gewoon verder te zetten. “Het hotel functioneert weer normaal”, vertelt hij. “Het restaurant is gewoon open, net als het zwembad. We blijven waar we zijn.”

Of ze weten of er andere Belgen bij de slachtoffers zijn? “Geen idee”, aldus Yentl. “Hier zitten vooral Duitsers en Nederlanders. Ik heb nog maar één of twee andere Belgen gehoord.”

Slachtoffers

Over het precieze aantal slachtoffers is nog onduidelijkheid. De Spaanse krant Diario de Mallorca schrijft dat in totaal 6 mensen met lichte verwondingen naar het ziekenhuis zijn gebracht en een 30-tal anderen onderzocht werden omdat ze rook hadden ingeademd. Volgens de Spaanse nieuwssite Arabalears.cat zouden er 67 vakantiegangers onwel geworden zijn door de rook en de hoge temperatuur en moesten er 14 naar het ziekenhuis met lichte verwondingen.

Ook in het aangrenzende hotel Gracia werden overigens 130 gasten geëvacueerd. Onder hen de Nederlandse Amy Mandersloot. De kamer die zij samen met een vriendin boekte, bevond zich recht tegenover de kamer waar de brand uitbrak. “Zelfs het plafond was gesmolten”, getuigt ze.

Amy en haar vriendin werden na het uitbreken van de brand gewekt door geroep. Daardoor wisten ze heelhuids uit het hotel te komen. Amy, die vandaag weer naar huis vliegt, kon rond half 8 weer naar haar kamer.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland liet al weten dat in totaal vier Nederlanders bij de brand zijn geëvacueerd. Een van hen moest kort worden opgenomen in een ziekenhuis, maar kon dat snel weer verlaten. Of er Belgen onder de geëvacueerden en gewonden zijn, is nog niet duidelijk. Eventuele slachtoffers kunnen vermoedelijk terugvallen op hun touroperator en reisverzekeraar.

