‘Neppe’ Amerikaanse soldaten niet meer welkom aan Checkpoint Charlie in Berlijn AW

04 november 2019

18u42

Bron: Belga 0 De Amerikaanse en Sovjetsoldaten die Checkpoint Charlie "bewaken", de bekendste doorgang van de Berlijnse Muur van West- naar Oost-Berlijn tijdens de Koude Oorlog, zijn daar niet langer welkom. Dat hebben de lokale autoriteiten gemeld. De beslissing komt er na klachten van bewoners en toeristen.

De organisatie achter de verklede acteurs, die geld vragen aan toeristen om met hen op de foto te staan, heeft van het district Friedrichshain-Kreuzberg de opdracht gekregen om haar troepen terug te trekken. Indien ze dat niet doet, riskeert ze vervolgd te worden.

‘Verplichte’ foto’s

Volgens de lokale autoriteiten worden voetgangers onder druk gezet of "simpelweg gedwongen" om te poseren voor foto's met de valse soldaten voor de replica van de bewakingspost. Het originele gebouw werd in juni 1990 weggehaald, acht maanden na de val van de Berlijnse Muur.

Een foto met de soldaten kost 4 euro. Dagelijks rijven de soldaten volgens de Duitse krant Bild zo 1.000 tot 1.500 euro binnen.

Grensovergang

Checkpoint Charlie, gesitueerd op de Friedrichstrasse in het centrum van Berlijn, was de grensovergang voor buitenlanders en diplomaten toen de stad verdeeld was, en het theater van een gespannen confrontatie tussen Amerikaanse en Sovjettanks kort na de bouw van de Muur in 1961.