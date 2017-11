"Neem de trein in plaats van het vliegtuig" mvdb

Een InterCity-Express-hogesnelheidstrein (ICE) van de Duitse spoorwegen. Op korte trajecten binnen Europa zou er geen vliegtuig meer moeten opstijgen, maar zou het aantrekkelijk en vanzelfsprekend moeten zijn om de trein te pakken. Om reizigers over de streep te trekken, gaan Europese spoorwegen het internationale treinverkeer sneller, makkelijker en goedkoper maken. Deze strategie is vandaag naar buiten gebracht door brancheorganisatie European Rail Infrastructure Managers (EIM).

De Nederlander Pier Eringa, topman van de infrastructuurbeheerder ProRail (het Nederlandse equivalent van Infrabel, red.), is de nieuwe voorzitter van de EIM. Volgens hem is de trein aantrekkelijker en sneller dan het vliegtuig. Onder meer omdat een trein aankomt in het hart van een stad, omslachtige veiligheidscontroles achterwege blijven en omdat reizen met de trein comfortabeler is, stelt hij.

Om treinreizen tussen bijvoorbeeld Parijs, Londen, Frankfurt of Berlijn aantrekkelijker te maken willen de Europese spoorinfrabeheerders technische barrières op het spoor aanpakken. "Slimme aanpassingen aan het spoor" moeten vanaf 2018 het reizen per trein goedkoper maken, aldus de EIM.

Hij denkt aan preventief onderhoud met behulp van sensoren, meer samenwerking van vervoerders, uitwisseling van personeel en veel betere grenscontroles op grote stations waar wordt opgestapt.