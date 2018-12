“Nee, geen aliens in New York": explosie veroorzaakt vreemd helblauw licht boven de stad IB

28 december 2018

05u12

Bron: Twitter, Belga, heavy.com 0 New Yorkers keken even vreemd op toen ze ineens een felblauw licht zagen verschijnen boven de stad. Het vreemde licht bleek afkomstig te zijn van een explosie in een energiecentrale in het noorden van Queens en níet de aankondiging van een buitenaardse invasie, zoals sommige bezorgde burgers dachten.

De politie van New York bevestigt dat het licht afkomstig is van de explosie van een transformator bij energiecentrale Con Ed in Queens. Volgens een woordvoerder van het bedrijf Con Edison waar de explosie plaatsvond, waren er verschillende branden, maar heeft de brandweer die intussen onder controle. Er zouden volgens de politie geen gewonden gevallen zijn.



En voor de bezorgde burgers voegt ze er op Twitter nog even aan toe dat er “geen aliens geland zijn in de Bronx.”

We assure you 👽👽👽 have not landed in the #Bronx. https://t.co/B23zHPut5M NYPD 43rd Precinct(@ NYPD43Pct) link

Op de internationale luchthaven van LaGuardia, die in Queens ligt, was er volgens NBC kort stroomuitval als gevolg van het incident. Ook het treinverkeer ondervond hinder.

This is what the #coned Astoria power plant explosion looked like from Crown Heights, 8 miles away pic.twitter.com/J7KJyHXytI jdillahunt(@ jdillahunt) link

