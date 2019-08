“Nederlandse topsprinter plande drugsverkoop op Sziget zeer zorgvuldig” Redactie/IB

13 augustus 2019

03u00

Bron: AD 0 Roelf Bouwmeester, de 21-jarige Nederlandse topsprinter die op het Hongaarse Sziget-muziekfestival is gepakt met een grote hoeveelheid drugs, is allesbehalve amateuristisch te werk gegaan. Samen met zijn eveneens gearresteerde schoolvriend Gert-Jan N. (22) plande hij de handel in verdovende middelen vooraf tot in detail.

Dat melden diverse bronnen rond het Hongaarse onderzoek, zo schrijft De Telegraaf. Inmiddels zou zijn gebleken dat het duo niet voor de beroemde artiesten op het populaire muziekfestijn was afgekomen, maar louter om drugs te verkopen en zo snel geld te verdienen.

Die drugs brachten ze bovendien niet zelf mee naar Boedapest, maar hadden ze vooraf al naar het oosten van Europa “verscheept". De beide vrienden riskeren een jarenlange gevangenisstraf in Hongarije na hun arrestatie. Hongaarse Justitie rept zelfs van levenslang.

De politie sprak van “de grootste drugsvangst in de historie van het evenement” na de ontdekking van de grote hoeveelheden xtc, marihuana en flesjes vloeibare drugs. Familieleden van de beide twintigers uit het Groningse Stadskanaal willen weinig kwijt over de even opzienbarende als pijnlijke arrestatie. “Voor ons is het ook afwachten.”

