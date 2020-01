“Nederlandse toeriste na twee dagen durende reddingsoperatie van Argentijnse berg gered” RL/TL

12 januari 2020

06u24

Bron: AD 0 Een 39-jarige Nederlandse toeriste die gewond was geraakt bij de beklimming van het Fitz Roy-gebergte in Patagonië, is bij een omvangrijke reddingsoperatie waarbij zeker 28 reddingswerkers waren betrokken, veilig naar beneden gebracht. De vrouw had bij een val haar linker scheenbeen gebroken.

Volgens Argentijnse media gaat het om de Nederlandse Eva Vejtruba. Ze was met drie reisgenoten aan de beklimming van het Fitz Roy-gebergte bezig toen het noodlot toesloeg. Via een noodsignaal wisten de vrouwen alarm te slaan.

De evacuatie begon vrijdag om 5 uur ‘s ochtends en nam twee volle dagen in beslag. Er waren 28 reddingswerkers bij betrokken. Het slechte weer en de moeilijk bereikbare plaats maakten het een zeer riskante onderneming, waarbij de vrouw 45 km lang op een brancard langs zeer steile stukken te voet naar beneden moest worden gedragen. Door het slechte weer was de inzet van een helikopter niet mogelijk.

De 3.400 meter hoge berg Fitz Roy, op de grens van Chili en Argentinië, oefent een grote aantrekkingskracht uit op klimmers over de hele wereld, maar staat bekend als gevaarlijk. Vorig jaar kwamen er vier mensen om het leven bij beklimmingen.

Drie groepen

Bij de reddingsoperatie van de Nederlandse vrouw werden de betrokken reddingswerkers verdeeld in drie groepen. De eerste groep hield zich bezig met de eerste hulp en de verzorging van de vrouw, terwijl de andere twee groepen afwisselend de brancard over soms zeer steile stukken naar beneden droegen. Halverwege moest op de berg de nacht worden doorgebracht, voor aan deel twee van de reddingsoperatie kon worden begonnen.

De vrouw is inmiddels veilig bij een eerstehulppost afgeleverd en is behandeld aan haar been.

Nederlandse vrouw gered van Fitz Roy-berg in Patagonië, aldus @LANACION. De 39-jarige brak haar been tijdens de trekking en kon niet meer verder. In twee etappes heeft een reddingsteam haar op een brancard van de berg gered. https://t.co/iwhPVl5Gxy Remi Lehmann 🇦🇷 🇳🇱(@ remilehmann) link