"Nederlandse soldaten verkracht bij ontgroeningsritueel"

Drie Nederlandse soldaten zijn bij hun eenheid in Schaarsbergen gepest, mishandeld, aangerand en verkracht. De daders zouden sergeanten en korporaals uit dezelfde eenheid zijn. Dat zeggen de drie soldaten vandaag in een gesprek met de Volkskrant. Ze hebben de eenheid in 2014 vanwege de incidenten verlaten.

Hun verhaal wordt ondersteund door onderzoek. Defensie heeft naar aanleiding van de incidenten vier militairen gestraft. Sommige misdragingen behoorden tot ontgroeningsrituelen voor nieuwkomers. De soldaten zeggen in de krant dat er over hen heen werd geplast, dat ze gedwongen werden om drugs te gebruiken en anaal werden verkracht.

Geen strafrechtelijk onderzoek

Een Commissie van Huishoudelijk Onderzoek (CvHO) onderzocht de klachten in 2013, maar achtte ze niet allemaal bewezen. Van de klachten die wel strafbaar werden geacht, deed defensie in 2013 aangifte. Ondanks de aangifte van Defensie besloot het Openbaar Ministerie (OM) geen strafrechtelijk onderzoek naar de misdragingen te doen.

"De betrokken militairen wilden alle drie zelf geen aangifte doen, maar ook geen enkele verklaring afleggen", aldus het OM in de krant. Volgens Ruth Jager, advocaat van een van de soldaten, had het OM op eigen initiatief onderzoek moeten doen.

Ondersteuning

Het ministerie van Defensie laat in een reactie weten dat het beschreven gedrag volstrekt ontoelaatbaar is en niet past bij de krijgsmacht. "Iedereen binnen de krijgsmacht moet kunnen rekenen op een veilige werkomgeving. Defensie is er alles aan gelegen om de slachtoffers ondersteuning te bieden waar zij behoefte aan hebben."

Volgens Defensie is er bij het onderzoek in 2013 maar een beperkt aantal incidenten aan het licht gekomen. "Recentelijk is er aangifte gedaan bij de Koninklijke Marechaussee die kennelijk meer betreft. Defensie wacht de uitkomsten van het onderzoek naar deze aangifte af." Die aangifte is gedaan door een van de soldaten .