“Nederlandse Scheveningen is gekkenhuis”: nu ook overlast van mensen die illegaal kamperen op strand en straat Ingrid de Groot

09 augustus 2020

12u21

Bron: AD.nl 13 De inwoners van Scheveningen (Den Haag) hebben een nieuw soort overlast erbij, nu de badplaats ‘s nachts verandert in een complete illegale camping. Massaal hebben toeristen hun tentjes en complete camping-uitrustingen opgeslagen op het strand, parkeerplaatsen en gewoon op straat.

‘Camping The Hague’, zo wordt Scheveningen al spottend en geïrriteerd genoemd. Politie meldde dat vanochtend al bekeuringen zijn uitgedeeld, samen met handhavers van de gemeente. “Het heeft de aandacht”, aldus een zegsvrouw.



Wat de Scheveningers betreft, moeten de gemeente en de politie veel harder optreden. “Het is een gekkenhuis”, zegt een Scheveningse.

Luchtbedden

De pop-uptentjes, maar ook complete tent-uitrustingen met luchtbedden, koelboxen en wat al niet meer, staan illegaal op het strand, op straat en op parkeerplaatsen voor slaappartijen, barbecue en ontbijt. “Je mag dik gedrukt schrijven dat de inwoners van Scheveningen en Duindorp er helemaal klaar mee zijn”, stelt een inwoner. “De gemeente Den Haag geeft totaal niet thuis.”

Straatraces

Scheveningen wordt al weken geteisterd door gigantische overlast. Aanvankelijk ging het alleen om illegale straatraces en lachgas-gebruikers. Ook zijn veel vrouwen en meisjes lastiggevallen door mannen en knapen op de Boulevard die naar hen sissen en vrouwonvriendelijk bejegenen. De moeders, oma’s en dochters van Scheveningen hielden daartegen al een grote protestmars.

Verkeersdrukte

Nu zijn er tijdens de hitte van afgelopen dagen extreme verkeersdrukte bijgekomen van Duitsers op weg naar het strand en het illegaal kamperen. De Scheveningers en Duindorpers doen een beroep op de politie en de gemeente om strikt te gaan handhaven.

De politie zei dat vanochtend met handhavers van de politie is opgetreden tegen de mensen die in hun tent sliepen. “Wij kunnen bekeuren en die boetes worden ook uitgeschreven. Indien nodig worden mensen weggestuurd”, aldus de politie. “Wildkamperen mag niet in Nederland.”