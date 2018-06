"Nederlandse overheid faalde bij aanpak fipronilcrisis" bvb

25 juni 2018

13u45

Bron: Belga 0 Niet alleen de eiersector, maar ook de Nederlandse overheid heeft voedselveiligheid niet hoog genoeg in het vaandel staan. Dat concludeert een Nederlandse commissie onder leiding van oud-minister Winnie Sorgdrager uit een onderzoek naar de fipronilcrisis van vorig jaar.

De commissie stelt ook dat de toenmalige Nederlandse regering het parlement niet goed heeft geïnformeerd. Voedselveiligheid kreeg "te weinig aandacht" bij de Nederlandse toezichthouder NVWA, zegt de commissie. Maar daarnaast waren ook de ministeries die verantwoordelijk zijn voor volksgezondheid en voedselkwaliteit zich onvoldoende bewust van hun taak. Zij zouden bijvoorbeeld meer moeten doen om zelfregulering in de branche te versterken.

Honderden pluimveebedrijven moesten vorig jaar tijdelijk op slot nadat het bestrijdingsmiddel fipronil was aangetroffen in eieren. Het gif was daar terechtgekomen doordat het bedrijf Chickfriend het had gebruikt om bloedluis bij kippen tegen te gaan. Ook in België werden tientallen bedrijven gesloten.

Volgens de Nederlandse commissie hadden bij de pluimveebedrijven "alarmbellen moeten gaan rinkelen" toen zich opeens een "wondermiddel" tegen die parasiet aandiende. Het duurde vervolgens te lang voordat er inzicht kwam in de risico's voor de volksgezondheid. "Economische en financiële belangen mogen nooit voorrang krijgen op het belang van voedselveiligheid", aldus Sorgdrager.