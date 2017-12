"Nederlandse jihadrapper gedood in Syrië" Redactie

18u49

Bron: AD.nl 3 YouTube Marouane B. De 22-jarige Arnhemse Syriëganger Marouane B. is mogelijk om het leven gekomen tijdens een veldslag met de dit jaar opgerichte jihadisten groep Tahrir al-Sham uit Syrië. Dat schrijft zijn vriendin op Facebook. Marouane B. zou met haar verloofd zijn.

Ze meldt op de pagina dat ze bericht heeft ontvangen dat Marouane tijdens gevechtshandelingen is overleden. Ze vraagt of Allah haar verloofde wil accepteren. De gemeente Arnhem kan het bericht niet bevestigen. Enkele weken geleden kwamen er ook berichten naar buiten over de Arnhemse Syriëganger. Hij zou toen tijdens een zelfmoordaanslag zijn omgekomen.

Advocaat Barbara Klunder geeft aan dat zij de berichten over de dood van haar cliënt heeft ontvangen, maar dat ze zijn dood nog niet officieel kan bevestigen.

Volgens ingewijden kan het bericht over de dood van de van terroristische activiteiten verdachte Marouane B. ook een bewuste afleidingsmanoeuvre zijn. Ze nemen zelfs het woord 'truc' in de mond. "Wanneer de overheid denkt of er van uitgaat dat B. dood is, maakt dat de kans voor hem om ongemerkt naar Nederland terug te keren wellicht groter’’, zeggen zij.

Geruchten

De geruchten rond de mogelijke dood van B. werden de laatste weken steeds sterker omdat vrienden geen contact meer met hem kregen. Tijdens een vraaggesprek met deze krant in juli hield Marouane B. er al rekening mee dat hij de strijd niet zou overleven. B. sprak van een groot offensief van de groepering waarbij hij zich had aangesloten. De kans dat hij als grondsoldaat zou overlijden achtte hij groot. Hij zou als een martelaar sterven en leek zich daar geen zorgen over te maken.

"Mocht ik overlijden, dan sterf ik met een glimlach, want een glimlach om een nederlaag is een eindoverwinning’’, aldus B. tijdens een 'Facebook-interview' met deze krant in juli. Sindsdien werd er niet veel meer van B. vernomen.

Marouane B. vertrok op 18-jarige leeftijd vanuit Arnhem om in Syrië zijn "broeders en zusters te bevrijden van de tiran Assad". Het was zijn plicht als moslim om te gaan, schreef hij vanuit Syrië. Deze zomer liet hij weten terug te willen naar Nederland, om zijn rechtszaak bij te wonen. Die staat nog steeds gepland voor 30 januari 2018. Kompaan Van D. is intussen wel teruggekeerd in Arnhem. De twee stonden bekend als rapper.

Vertrek

De maanden voor het vertrek naar het oorlogsgebied veranderde B. volgens zijn moeder zienderogen. Eerst wilde hij vrouwen die bij zijn moeder in Arnhem-Zuid op bezoek kwamen niet meer groeten. Later liet hij zich niet meer zien als er vrouwen in huis waren. En samen met Van D. bekeek B. gruwelijke filmpjes over wandaden van Syriëgangers.

B. hield via sociale mediakanalen als Whatsapp, Twitter en later vooral Facebook contact met Nederland. Naarmate Islamitische Staat meer grond verloor leek hij rekening te houden met een gedwongen terugkeer. Hij stuurde van de zomer een brief naar het openbaar ministerie waarin hij de hoop uitsprak dat hij een eerlijk proces zou krijgen.

Terugkeer

Toch leek B. in aanloop naar zijn terugkeer leek B. tegen zijn imago als terrorist een charmeoffensief te zijn gestart. Zo lanceerde hij liedjes op YouTube, publiceerde hij een open brief aan de rechtbank en zocht hij volop contact met de media.

De liedjes gaan voornamelijk over leuke meisjes en de liefde en in beeld verschijnt steevast 'Free Maru-One'. Met een van de nummers trok hij de aandacht, omdat hij zich daarin rechtstreeks tot zijn moeder richt.

Oorlogsgebied

B. werd verdacht van deelname aan een terroristische organisatie en de voorbereiding van terroristische misdrijven. Volgens een radicaliseringsdeskundige had B. op een stevige straf van enkele jaren kunnen rekenen. Hij poseerde ooit trots met een kalashnikov in zijn hand voor een man die was opgehangen. Die foto is volgens de expert het onomstotelijke bewijs dat B. in het oorlogsgebied was.

Ook heeft hij diverse keren via Twitter dreigende taal richting Nederland geuit. Als de Nederlandse staat "onze bevolking met vliegtuigen zou aanvallen, zou zijn groepering de Nederlanders aanvallen".