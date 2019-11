“Nederlandse criminelen bouwen steeds grotere labo’s voor bereiding van cocaïne" SVM

04 november 2019

17u09

Bron: Belga 0 Criminelen bouwen steeds grotere en steeds geavanceerdere laboratoria voor de bereiding van cocaïne in Nederland. Dat zegt de Nederlandse politie. In zo'n lab worden duizenden kilo's coke geproduceerd. Bendes bewerken er de cocaïne met chemicaliën als aceton tot het witte poeder dat op straat wordt verkocht.

De politie treft deze cokelabs steeds vaker aan. Er wordt in Nederland veel cocaïne binnengesmokkeld en gebruikt, criminelen verdienen er kapitalen mee. De labs zitten overal in het land: in steden, dorpen en op het platteland.



De politie vindt het een zorgelijke ontwikkeling, ook omdat het programma ‘Nieuwsuur’ ontdekte dat het vrij simpel is om grotere hoeveelheden aceton te kopen. Aceton wordt ook door terroristen gebruikt om bommen mee te maken. Grotere hoeveelheden, te koop bij de groothandel, krijg je niet zomaar mee. Maar het lukte ‘Nieuwsuur’ toch zonder enige moeite om bij de groothandel meerdere keren jerrycans met 5 liter aceton te kopen.