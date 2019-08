“Nederlandse (25) slachtoffer van groepsverkrachting in Blanes” Redactie

14 augustus 2019

14u41

Bron: AD.nl

Een 25-jarige Nederlandse heeft bij de Spaanse politie aangifte gedaan tegen drie mannen wegens verkrachting in de badplaats Blanes aan de Costa Brava. Dat hebben bronnen bij de politie gemeld aan de Catalaanse krant Diari de Girona.

Volgens de krant zijn de verdachten drie Cubanen, twee van 19 jaar en een van 54 jaar oud. Ze zijn aangehouden, maar na het betalen van een borgsom vrijgelaten. De verdachten hebben hun paspoort moeten afgeven om te voorkomen dat ze het land verlaten.

Contactverbod

Ook hebben ze een contactverbod opgelegd gekregen en mogen ze niet dichter dan 500 meter in de buurt komen van het slachtoffer. De twee jongste verdachten wonen in Blanes, terwijl de 54-jarige man in de nabijgelegen gemeente Arenys de Mar woont.



Het persbureau Europa Press meldt dat de verkrachtingen op 11 augustus in de ochtend eerst in een park en later in een appartement hebben plaatsgevonden. Mogelijk kende het slachtoffer, dat al enkele jaren in Blanes woont, één of meerdere verdachten. Na het seksuele misbruik belde de vrouw met behulp van de buurman de politie. Ze legde een verklaring af en werd naar het ziekenhuis in Calella gebracht.

Woede

Het is het zoveelste bericht uit Spanje over seksueel misbruik. Vorige maand werd nog een 14-jarig meisje aangerand. Omdat zij zich niet verzette, was er volgens de rechter geen sprake van verkrachting. Dit leidde tot veel woede in Spanje.