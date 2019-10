“Nederlands ‘spookgezin’ in Ruinerwold was lid van Moonsekte” AW

17 oktober 2019

13u19

Bron: AD.nl 8 Het gezin dat zich negen jaar verborgen heeft in een afgelegen boerderij in het Nederlandse Ruinerwold, zou zich daarvoor hebben aangesloten bij de Moonsekte, ook wel moonies genoemd. Ook de Oostenrijker Josef B. (58), die het pand huurde, was lid van de sekte.

Het gezin en Josef B. zouden elkaar via de sekte hebben leren kennen. Dat zeggen bronnen tegen de lokale televisiezender RTV Drenthe. Sinds de familie in het Nederlandse Hasselt woonde, horen ze bij de ‘Verenigingskerk’, zoals de religieuze beweging internationaal heet.



De vader van het gezin zou altijd veel goed werk hebben verricht voor de sekte. Nadat hij drie jaar geleden door een herseninfarct werd getroffen, waardoor hij deels verlamd raakte, bleef het gezin om deze reden geld van de sekte ontvangen. In de boerderij is dan ook een grote hoeveelheid cash geld gevonden.

Moonies

Leider was de Zuid-Koreaanse dominee Sun Myung Moon. Hij riep zich in de jaren 50 uit tot messias. In 1965 werd de beweging in Nederland geïntroduceerd. Leden van de Verenigingskerk zijn heel erg in zichzelf gekeerd, en gericht op de eigen familie. Sekteleider Moon, die zeer vermogend was, overleed in 2012.



Moonies zitten verspreid over de hele wereld, de volgelingen leven van donaties. Ook het gezin dat negen jaar geïsoleerd leefde in de afgelegen boerderij in Ruinerwold, zou op die manier geld hebben gekregen.

Rituelen

Het geloof van de moonsekte of de ‘Verenigingskerk’ is een mix van talloze religies. De beweging is gebaseerd op de christelijke geloofsleer, aangevuld met confucianisme, het Koreaanse boeddhisme, taoïsme, het lokale sjamanisme en nog enkele openbaringen van Moon. Bij het einde der tijden genieten gelovigen van een bevoordeelde positie.

Massahuwelijken zijn een handelsmerk van de Moonsekte. Daarnaast is er een wekelijkse zondagdienst en dient er vrijwilligerswerk verricht te worden. Ook zouden de leden om het halfuur in cirkels moeten bewegen. Dat zou volgens enkele bronnen alvast voor problemen hebben gezorgd in het bungalowpark waar de gezinsleden eerst werden ondergebracht. Omdat het cirkelen niet goed lukte in de bungalows, trokken de gezinsleden naar buiten. Andere bewoners van het park hadden dat al snel in de gaten en begonnen foto’s te maken van het ritueel. Daarop zou beslist zijn om het gezin ergens anders onder te brengen.

Einde der tijden

De politie trof maandag in een afgelegen boerderij in het Drentse dorp Ruinerwold een gezin - een man en vijf kinderen- aan. Het zesde kind (25) had zelf om hulp gevraagd in een naburige kroeg. Alle kinderen beweren lid te zijn van hetzelfde gezin en al sinds 2010 in het huis te wonen. Volgens de zoon des huizes leefden ze in volledige afzondering en zouden ze hebben gewacht op het einde der tijden. Het gezin zou al jarenlang in een afgesloten ruimte verblijven.

Josef B., de 58-jarige huurder van het pand die werd opgepakt na de ontdekking van een van de buitenwereld verstoken gezin in het Drentse Ruinerwold, wordt verdacht van vrijheidsberoving en het benadelen van de gezondheid van anderen.