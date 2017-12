Nederlands onderzoek: "Deurwaarder vaak zelf verantwoordelijk voor agressie" mvdb

22u44

Bron: RTL Nieuws 0 thinkstock Deurwaarders die last hebben van agressieve klanten, hebben dat vaak aan zichzelf te wijten, stelt Nederlands universitair onderzoek.

Deurwaarders worden betaald voor het aantal aanmaningen dat ze bij schuldenaren afleveren en hebben daardoor haast. Die tijdsdruk zorgt voor stress en dat werkt agressie in de hand, meldt RTL Nieuws. Dat concludeert onderzoekster Marjolein Odekerken van de Universiteit Utrecht.

Het gedrag van de gerechtsdeurwaarder is volgens haar soms onrechtmatig en onbehoorlijk. Ze onderzocht waarom er bij de noorderburen steeds meer conflicten zijn die uit de hand lopen tussen gerechtsdeurwaarders en mensen met schulden. Dat ligt volgens de onderzoekster aan de mondigheid van de burger, maar ook aan veranderingen in het beroep van gerechtsdeurwaarder.

België

In ons land is de vast recht-maatregel van toepassing: het aantal exploten bepaalt het loon van de deurwaarder, naargelang de hoogte van de hoofdsom.

Zwaar geweld tegen deurwaarders in ons land is uitzonderlijk. In juni 2000 werden een deurwaarder en een 22-jarige stagiair-deurwaarder in Paal (Beringen) door een vijftiger doodgeschoten. Daarna pleegde hij zelfmoord. Ook een schuldenaar liet al het leven bij een boedelbeslag: toen een deurwaarder en een politieman bij een 85-jarige man in Sint-Niklaas in november 2006 langs gingen, zwaaide de bejaarde met een vuurwapen. De agent schoot hem daarop neer. De man overleed aan zijn verwondingen.