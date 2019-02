“Nederlands meisje (6) in skilift raakte bewusteloos door extreme pijn” Kees Graafland HA

Bron: AD.nl 0 Het Nederlandse meisje van zes jaar dat bijna een week geleden vast kwam te zitten in een Franse skilift raakte bewusteloos door extreme pijn. Daarna stopte ze met ademen omdat ze ineen zakte en haar keel zwaar op de veiligheidsstang van de lift leunde. Dat melden lokale media. Inmiddels gaat het weer iets beter met het ongelukkige kind. Ze is ontwaakt uit haar coma.

Volgens de Franse krant Le Dauphiné Libéré wordt er langzamerhand meer duidelijk over het mysterieuze ongeval in de nieuwste skilift bij Châtel. Aanvankelijk leek het erop dat het zesjarige kind met haar hoofd klem was komen te zitten tussen de veiligheidsbeugel en de armleuning van de lift. Maar nu meldt de officier van justitie die belast is met het onderzoek, dat het meisje met haar arm en schouder vastzat tijdens de vijf à zes minuten die de lift erover doet om boven te komen.

Skiles

Door “de extreme pijn” raakte ze bewusteloos, zegt Philippe Toccanier. Daarna zakte ze ineen en legde ze haar nek op de veiligheidsstang waardoor haar ademhaling blokkeerde. Het meisje was toen het ongeval gebeurde niet bij haar ouders, maar volgde les in een skiklasje. De volwassen man die naast het Nederlandse meisje zat, dacht dat het kind “naar het landschap keek, zoals kinderen vaker doen”.

Eenmaal boven had het meisje geen hartslag meer. Reanimatie door het liftpersoneel was succesvol, maar het kind was wel in coma toen ze met een helikopter naar het ziekenhuis van Genève werd gebracht. Het ziekenhuispersoneel hield haar daar in een kunstmatige coma waaruit ze volgens Le Dauphiné Libéré afgelopen zondag is ontwaakt.

Volgens de autoriteiten verkeert het kind niet langer in levensgevaar, wel wordt ze nog nauwlettend in de gaten gehouden.

“Complexe zaak”

De officier van justitie spreekt verder van een “complexe zaak”, want is er iemand verantwoordelijk voor het ongeval en, zo ja, wie? “We hebben de ouders die hun kinderen meegeven aan een ski-instructeur. Hij vertrouwt op zijn beurt het kind toe aan de werknemers van de skiliften, die op hun beurt een andere volwassene vertrouwen om het kind naar het einde van de stoeltjeslift te begeleiden. Deze drie soorten verantwoordelijkheden moeten worden geanalyseerd”, aldus nog Toccanier, die ook onderzoek doet naar het vergrendelingssysteem van de lift.

Er zouden mensen kunnen worden vervolgd voor het niet bieden van hulp aan iemand in nood.

