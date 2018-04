"Nederlanders in Praag opgepakt die ober in elkaar slaan" Victor Schildkamp

24 april 2018

12u20

Bron: AD.nl 1 Een groep van zeven Nederlanders is opgepakt in de Tsjechische hoofdstad Praag omdat zij een ober het ziekenhuis in zouden hebben geslagen. De reden van de mishandeling was dat de ober zei dat ze niet hun zelf meegenomen alcohol op het terras mochten drinken.

Camera's legden de knokpartij vast. De ober zou op de intensive care in het ziekenhuis zijn beland. Hij moest aan zijn hoofd worden geopereerd. De mishandeling zou zaterdagavond hebben plaatsgevonden. De mannen gingen er na de mishandeling vandoor.

Ze werden op de luchthaven opgepakt nadat een oplettende omstander ze had herkend. Tsjechische media hadden inmiddels aandacht besteed aan het incident dat op camera's werd vastgelegd.

"Getrainde boksers"

De mannen riskeren tien jaar cel voor zware mishandeling en poging tot doodslag. De mannen zouden getrainde boksers zijn die een weekend in Praag op stap waren. Ze waren verrast dat ze werden aangehouden op de luchthaven. Ze zouden geen idee hebben gehad dat de politie naar ze op zoek was. Waar ze precies vandaan komen, is onbekend. Tsjechische media melden dat de Nederlandse autoriteiten zijn geïnformeerd.

Praag is al jaren in trek als bestemming voor West-Europese aanstaande trouwers die er hun vrijgezellenweekend komen vieren. De goedkope vluchten en hotels én de lage drankprijs zijn daar niet vreemd aan.