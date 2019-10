“Nederland heeft beste pensioenstelsel ter wereld” HR

21 oktober 2019

10u28

Bron: ANP 6 Pensioen Het Nederlandse pensioenstelsel is uitgeroepen tot het beste van de wereld. Adviesbureau Mercer zette Nederland in zijn Global Pensions Index net als vorig jaar bovenaan. De top tien wordt verder gevuld door Denemarken, Australië, Finland, Zweden, Noorwegen, Nieuw-Zeeland, Canada, Chili en stadstaat Singapore.

In 2017 was Denemarken net iets hoger geklasseerd. Dat land staat nu tweede en is na Nederland het enige andere land dat de waardering ‘A’ krijgt voor de mate van financiële stabiliteit die het stelsel biedt na de pensionering. Australië werd derde, gevolgd door de Scandinavische landen Finland, Zweden en Noorwegen.

Het Nederlandse pensioenstelsel scoort hoog op het gebied toereikendheid, duurzaamheid en integriteit. Door dreigende kortingen is er nochtans veel te doen rond het Nederlandse pensioenstelsel. “Soms is het goed om door dit soort onderzoeken te beseffen dat we het wereldwijd gezien erg goed voor elkaar hebben”, zegt pensioenexpert Marc Heemskerk van Mercer. “We zijn kritisch, en dat is goed want alleen dan kun je de kwaliteit blijven borgen.”

37 landen

Mercer bekijkt in het onderzoek de pensioenstelsels van 37 landen die gezamenlijk goed zijn voor bijna twee derde van de wereldbevolking. Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken of de deelnemers er beter van worden, of het stelsel houdbaar is en of er vertrouwen in het systeem is.

Japan, dat op plek 31 staat, scoort een ‘D’. De belangrijkste aanbeveling voor het land is het verhogen van de pensioenleeftijd, gezien de stijgende levensverwachting.